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Посол Германии вернулся в здание МИД России
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вновь прибыл в здание МИД России.
Дипломат ранее находился в министерстве примерно 10 минут, после чего покинул здание примерно на 40 минут, передает ТАСС.
Ламбсдорф рассказал, что ранее предполагалось проведение встречи на английском языке, однако позже ему сообщили о необходимости общения на русском. «Сейчас присутствует наш переводчик, и мы рады встретиться», – отметил он.
В МИД России сообщили о намерении объявить послу Германии об ответных мерах Москвы в связи с преследованием российских журналистов на территории Германии.
Ранее сообщалось, что посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.
Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.
В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.