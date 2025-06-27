Посол Германии вернулся в здание МИД России

Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат ранее находился в министерстве примерно 10 минут, после чего покинул здание примерно на 40 минут, передает ТАСС.

Ламбсдорф рассказал, что ранее предполагалось проведение встречи на английском языке, однако позже ему сообщили о необходимости общения на русском. «Сейчас присутствует наш переводчик, и мы рады встретиться», – отметил он.

В МИД России сообщили о намерении объявить послу Германии об ответных мерах Москвы в связи с преследованием российских журналистов на территории Германии.

Ранее сообщалось, что посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.