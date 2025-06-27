РЖД наградили машинистов за предотвращение ЧП на ж/д путях в Воронежской области

Tекст: Дарья Григоренко

Решение о награждении было закреплено приказом от 9 июня 2025 года: Александр Коротких получил знак «Почетный железнодорожник», Александр Полунин – знак «За безопасность движения», передает РИА «Новости».

Гаврилов отметил, что эти награды подчеркивают уважение к профессионализму и внимательности железнодорожников. «Такие решения подчеркивают уважение к профессионализму и внимательности работников, от чьих действий зависят жизни людей», – заявил он.

Он выразил благодарность руководству РЖД за оперативную реакцию и признание заслуг работников, которые в критический момент действовали быстро и профессионально. По словам депутата, подобные поступки не остаются без внимания.

Ранее Гаврилов предлагал рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников локомотивной бригады, которые вовремя заметили разрушение пути, применили экстренное торможение и остановили поезд до поврежденного участка. Благодаря их действиям удалось предотвратить возможную аварию и спасти жизни людей.

Ранее в СК сообщили, что уголовное дело по статье о теракте возбуждено после инцидента с подрывом железнодорожных путей в Воронежской области.

В ФСБ сообщили, что железная дорога в Воронежской области получила повреждения в результате подрыва. Детонация произошла прямо перед проходом поезда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько поездов было остановлено на юге Воронежской области после повреждения железнодорожного полотна. Причиной послужило то, что на участке между Евдаково и Сагунами в Воронежской области было обнаружено повреждение железнодорожного пути.