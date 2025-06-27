Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.4 комментария
Шохин заявил о кадровом дефиците в двух третях компаний
Президент РСПП Александр Шохин сообщил о серьезной нехватке кадров разного уровня квалификации в российских компаниях.
Александр Шохин на пресс-конференции рассказал, что две трети российских компаний считают дефицит квалифицированных сотрудников основной проблемой для бизнеса и экономики, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что речь идет как об инженерных, так и о рабочих кадрах, и отметил минимальный уровень безработицы – не более 2,5% по методике МОТ.
Шохин подчеркнул, что решить эту проблему предполагается планомерно, используя инструменты национального проекта «Кадры», который реализуется полгода.
Ожидается, что проект поможет компаниям повысить обеспеченность квалифицированными специалистами за счет обучения и развития гибкой системы подготовки кадров.
Он отметил важность учета не только текущих, но и перспективных потребностей рынка труда. По мнению Шохина, ситуацию определяют не только демография, но и внедрение новых технологий, развитие искусственного интеллекта, изменение форм занятости и миграция.
Шохин напомнил, что ежегодно РСПП, по поручению президента России Владимира Путина, вручает премию лидерам ответственного бизнеса, в которой кадровая политика и образовательные проекты занимают ключевое место.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы по методике Международной организации труда – 1%.
В первом квартале 2025 года средняя зарплата в стране увеличилась на 15,5%, причем самые высокие темпы роста показали молодые специалисты.
Медорганизации испытывают острую нехватку специалистов скорой помощи, фармацевтов и диетологов, при этом доля незакрытых вакансий среди них превышала 10%.