Шохин заявил о кадровом дефиците в двух третях компаний

Tекст: Денис Тельманов

Александр Шохин на пресс-конференции рассказал, что две трети российских компаний считают дефицит квалифицированных сотрудников основной проблемой для бизнеса и экономики, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет как об инженерных, так и о рабочих кадрах, и отметил минимальный уровень безработицы – не более 2,5% по методике МОТ.

Шохин подчеркнул, что решить эту проблему предполагается планомерно, используя инструменты национального проекта «Кадры», который реализуется полгода.

Ожидается, что проект поможет компаниям повысить обеспеченность квалифицированными специалистами за счет обучения и развития гибкой системы подготовки кадров.

Он отметил важность учета не только текущих, но и перспективных потребностей рынка труда. По мнению Шохина, ситуацию определяют не только демография, но и внедрение новых технологий, развитие искусственного интеллекта, изменение форм занятости и миграция.

Шохин напомнил, что ежегодно РСПП, по поручению президента России Владимира Путина, вручает премию лидерам ответственного бизнеса, в которой кадровая политика и образовательные проекты занимают ключевое место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы по методике Международной организации труда – 1%.

В первом квартале 2025 года средняя зарплата в стране увеличилась на 15,5%, причем самые высокие темпы роста показали молодые специалисты.

Медорганизации испытывают острую нехватку специалистов скорой помощи, фармацевтов и диетологов, при этом доля незакрытых вакансий среди них превышала 10%.