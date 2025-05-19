Средняя зарплата в России впервые превысила 91 тыс. рублей

Tекст: Мария Иванова

Средняя зарплата в России впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5% год к году, передает ТАСС. Согласно исследованию «Сбераналитики» и «Работы.ру», если текущий тренд сохранится, к концу года показатель может достичь 100 тыс. рублей.

Медианная зарплата также увеличилась более быстрыми темпами, чем средняя, и достигла 66,7 тыс. рублей в первом квартале. В 13 регионах страны доходы населения выросли более чем на 19%. Максимальный прирост отмечен в Удмуртии (21,7%), Тульской (20,1%) и Свердловской (20%) областях.

Заработок молодых специалистов до 24 лет увеличился на 16,7% – до 72,5 тыс. рублей. Самые высокие средние зарплаты фиксируются у работников в возрасте 35-44 лет (101,4 тыс.) и 25-34 лет (98,7 тыс. рублей).

Обрабатывающая промышленность сохраняет лидерство по уровню заработка: рост в первом квартале составил 18,4%, средняя зарплата – 95,6 тыс. рублей. В IT-сфере средний доход достигает 147,3 тыс. рублей, а прирост – 18%. В транспортной и строительной отраслях зарплаты выросли на 17%.

Среднее зарплатное предложение на рынке труда по итогам первого квартала составило 97,5 тыс. рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Лидерами по предложению зарплат остаются строительство и недвижимость (137,3 тыс.), транспорт и логистика (125,9 тыс.), а также производство и промышленность (более 107,4 тыс. рублей).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле работница завода в Ленинградской области смутилось на совещании с правительством и не раскрыла размер своей зарплаты президенту России Владимиру Путину, но подтвердила хорошие условия труда.

Реальные доходы населения России за год выросли на 8,4%, а реальная зарплата увеличилась на 8,7% за 11 месяцев 2024 года, отчитался в феврале премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем эксперты предупредили, что дефицит кадров в России может достичь 4 млн человек в ближайшие пять лет из-за нехватки квалифицированных специалистов.