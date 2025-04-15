  • Новость часаВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен
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    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена отказаться от диалога с Россией
    В Общественной палате объяснили цель двойной индексации пенсий
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    Польша стала мировым лидером по милитаризации
    США не исключили разрыв торговых связей с Китаем
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    15 апреля 2025, 08:00 • Новости дня

    Работница завода смутилась и не раскрыла Путину зарплату

    Tекст: Александра Юдина

    Работница завода в Ленинградской области в ходе совещания с правительством смутилась и не раскрыла президенту России Владимиру Путину размер своей зарплаты, но подтвердила хорошие условия труда.

    На совещании с правительством российский президент поинтересовался заработной платой работников завода по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков в Ленинградской области, передает «Комсомольская правда».

    Он попросил пригласить кого-нибудь из сотрудников от производства для беседы.

    Одна из работниц завода рассказала, что переехала из Приднестровья и с тех пор работала в разных сферах, благодаря чему получила необходимый опыт работы на этом предприятии.

    Несмотря на вопросы президента, она смутилась и не назвала размер своей зарплаты, но заверила, что условия труда на заводе хорошие, в частности, есть доступ к детским садам, школам и магазинам.

    Управляющий директор предприятия Вадим Осипов после разговора уточнил, что средняя зарплата сотрудников составляет около 100 тыс. рублей в месяц. При этом он отметил, что этот показатель не учитывает доходы топ-менеджеров компании.

    Ранее МВФ подтвердил быстрый рост зарплат россиян и высокий уровень потребления.

    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

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    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 09:30 • Новости дня
    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа

    NBC: 17-летний Кацап из Висконсина убил родителей и планировал покушение на Трампа

    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа
    @ ABC 7 Chicago/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетний подросток из Висконсина обвинен в убийстве своих родителей и планировании покушения на президента Дональда Трампа, а также в попытке использования оружия массового уничтожения с помощью дрона.

    Как передает NBC News, 17-летнего Никиту Кацапа (Nikita Casap) из Висконсина обвиняют в убийстве его матери и отчима, а также в планировании покушения на президента Трампа. В прошлом месяце Кацап был арестован за убийство 35-летней Татьяны Кацап и 51-летнего Дональда Мейера, после чего он проживал с их телами около двух недель.

    ФБР обнаружило улики, указывающие на то, что Кацап также готовился убить президента. В числе обвинений – заговор, попытка убийства президента и попытка применения оружия массового поражения. В ходе обыска был найден так называемый манифест, в котором призывалось к убийству президента для разжигания расовой войны и хаоса в стране.

    Кацап, согласно данным ФБР, обсуждал свои планы в соцсетях, таких как TikTok и Telegram, и идентифицировал себя как последователь «Ордена Девяти Углов» – неонацистской организации, продвигающей насильственные методы свержения правительств.

    Следствие считает, что он частично оплатил покупку дрона с механизмом сброса для нанесения ущерба, например, путем сброса взрывчатки, «коктейля Молотова» или сильнодействующего яда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента. Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

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    14 апреля 2025, 20:10 • Новости дня
    Венгрия определилась с количеством признанных полов

    Венгрия признала в Конституции только два пола

    Венгрия определилась с количеством признанных полов
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Венгрии утвердил поправку к Конституции, закрепляя только мужской и женский пол.

    Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, признающую существование только двух полов: мужского и женского, сообщает ТАСС. На заседании, транслируемом в прямом эфире по национальному телевидению, 140 депутатов проголосовали за это решение, 21 – против. Воздержавшихся не было.

    Изменение в Конституции касается статьи, определяющей брак и семью. В ней отмечается, что Венгрия защищает брак как добровольный союз между мужчиной и женщиной, а семья является основой существования нации. Уточняется также, что человек может быть только мужчиной или женщиной, и что отец – мужчина, а мать – женщина.

    Сообщалось, что американские Вооруженные силы начнут увольнять трансгендеров, если они не получат индивидуальные исключения, что связано с указом президента США о запрете военной службы для трансгендеров и признанием только двух полов.

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    14 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Грузия объяснила неготовность восстановить дипотношения с Россией
    Грузия объяснила неготовность восстановить дипотношения с Россией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в понедельник объяснила неготовность ее страны восстанавливать дипотношения с Россией, которые Тбилиси разорвал после войны-2008, тем, что Москва якобы «оккупирует» территории Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В условиях "оккупации" говорить о восстановлении дипломатических отношений или нормализации невозможно», – сказала она грузинским журналистам.

    По ее словам, вопрос «оккупации» является главным препятствием в отношениях Москвы и Тбилиси.

    «Все просто – два наших региона "оккупированы" Россией», – сказала Мака Бочоришвили.

    Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между Россией и Грузией поддерживаются активные торгово-экономические и гуманитарные связи.

    Ранее Россия выразила готовность к шагам по нормализации отношений с Грузией.

    Москва стремится к добрососедским связям со всеми заинтересованными странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Дмитрия Пескова, конкретных сроков по налаживанию отношений с Грузией пока нет. Однако, по его словам, готовность России к шагам по нормализации отношений является искренней.


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    14 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

    Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России

    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил о запуске трех новых деревообрабатывающих предприятий, которые начнут работу в Калужской, Ленинградской и Московской областях.

    Путин в рамках совещания с членами правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    14 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Danone потеряла контроль над бизнесом в России и не сможет вернуться

    H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, о чем сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

    Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как полностью утратила контроль над своим бизнесом в стране. Это подтвердил председатель совета директоров Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобную статистику эксперты отмечают по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка.

    «Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сказал Алисултанов.

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана.

    Весной 2025 года Минфин России озвучил базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики. Ведомство занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    14 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по зданию в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ «Северск». Ракетный удар привел к уничтожению более 60 украинских военнослужащих, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе операции российские силы столкнулись с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, поставленных Украине иностранными государствами. Тем не менее задача была выполнена успешно, что стало серьезным ударом по военной инфраструктуре противника.

    В результате ракетного удара по городу Сумы был ликвидирован бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла.

    В воскресенье, 13 апреля, в Сумах прогремели два взрыва. Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

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    14 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву

    Фридрих Мерц заявил о возможности поставки ракет Taurus Украине при согласовании с ЕС

    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе.

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который, как ожидается, возглавит правительство Германии в мае, допустил возможность поставки крылатых ракет Taurus Киеву. Мерц подчеркнул, что это решение будет принято только при условии согласования с партнерами в Евросоюзе, передает ТАСС. Он заверил, что Германия не станет вступать в конфликт, но намерена поддержать Украину вооружением.

    Мерц в интервью каналу ARD подтвердил свою позицию о необходимости поставки ракет Украине, отметив, что уже есть прецеденты поставок крылатых ракет европейскими странами, такими как Британия и Франция, а также США. По его словам, Германия должна следовать этому примеру после достижения согласия с европейскими партнерами.

    Политик также акцентировал внимание на оборонительном характере действий украинской армии, подчеркнув, что они должны иметь возможность защищаться и наносить удары по путям снабжения российских сил. В этом контексте он упомянул Керченский мост как один из стратегических объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных Германии на Украину, если этот вопрос когда-либо станет актуальным. Сообщалось, что Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия Европы.

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    14 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии

    Оппозиционные социал-демократы победили на местных выборах в Финляндии

    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
    @ RONI REKOMAA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    На муниципальных и окружных выборах в Финляндии социал-демократы получили 23% голосов, что на 5,3 процентных пункта больше ожидаемого результата.

    Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии одержала победу на муниципальных и окружных выборах, получив 23% голосов, что на 5,3 процентных пункта больше, чем ожидалось. Национальная коалиция, возглавляемая премьер-министром Петтери Орпо, заняла второе место с 21,9% голосов, передает Bloomberg.

    Подобные результаты после обработки порядка 95% бюллетеней отражают мнение избирателей, которые недовольны правительством, лоббирующим интересы бизнеса.

    Оппозиционная Центристская партия получила 16,4% голосов, став третьей в рейтинге, партия «Истинные финны», являющаяся младшим партнером в правящей коалиции, потеряла 6,8 процентных пункта и получила 7,6% голосов по сравнению с итогами выборов 2021 года.

    Избиратели выбирали представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управление медицинскими, социальными и экстренными службами в регионах Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в странах Европы давно растет симпатия к оппозиционным политикам, даже если их преследуют, отменяют и заключают в тюрьму. В центре Варшавы прошел многотысячный марш, организованный оппозиционной партией «Право и справедливость», приуроченный к 1000-летию Польского королевства и имеющий политический характер. Он также носит политический характер в преддверии президентских выборов, первый тур которых состоится 18 мая.

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    14 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие ракет у Украины
    Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие ракет у Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву.

    Украинские власти регулярно просят Соединенные Штаты о возможности закупки ракет, сообщает ТАСС.

    Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к приобретению ракет, а также выразил сомнение в эффективности таких шагов, подчеркнув: «Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты».

    Трамп также напомнил о том, что в течение своего первого президентского срока предоставлял Киеву противотанковые системы Javelin. Зеленский ранее говорил о готовности Украины закупить у США системы Patriot и другие виды вооружения на сумму 15 млрд долларов, однако Вашингтон не согласился на сделку. В интервью CBS News Зеленский сообщил, что Киев намерен приобретать системы ПВО за счет европейских партнеров, но добиться договоренности о покупке системы Patriot не удается.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.


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    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    14 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров заявил о «сходке» военачальников ВСУ и НАТО на объекте в Сумах
    Лавров заявил о «сходке» военачальников ВСУ и НАТО на объекте в Сумах
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выявила, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла встреча украинских и западных военачальников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия обладает доказательствами того, что на объекте в Сумах, который был поражен российским ударом, проходила встреча украинских военачальников и их западных коллег, заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

    По его словам, на этом объекте находились военнослужащие стран НАТО, которые, возможно, выступали в роли наемников.

    Лавров подчеркнул, что военнослужащие НАТО участвовали в управлении действиями, что подтверждает их активную роль в конфликте на Украине. Он также сослался на публикацию The New York Times, в которой говорится, что американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. По словам Лаврова, без их участия многие дальнобойные ракеты не были бы запущены.

    Напомним, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, которые привели к значительным разрушениям и жертвам.

    Сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Позднее мэр города Конотопа Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения, по которому был нанесен ракетный удар.

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла был ликвидирован в результате этого ракетного удара, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Позже в Минобороны России сообщили, что был нанесен удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, погибли более 60 военнослужащих ВСУ.

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    14 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива в Черном море

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку саркофага на затонувший танкер у Новороссийска так, чтобы не возникло сложностей с откачкой нефтепродуктов и утилизацией корпуса.

    «Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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