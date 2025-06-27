Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.4 комментария
Власти Дании наделили граждан правом на внешность
Датские власти намерены предоставить гражданам возможность самим распоряжаться своим обликом и голосом в цифровом пространстве для противодействия дипфейкам, используя новые нормы о «праве собственности» на внешность.
Власти Дании намерены наделить граждан «правом собственности» на свои черты внешности и голос, чтобы защитить их от дипфейков, сообщает The Guardian со ссылкой на министра культуры Дании Якоба Энгель-Шмитта.
Министр подчеркнул: «В этом законопроекте мы посылаем недвусмысленный сигнал и соглашаемся с тем, что каждый имеет право на свое тело, свой голос и свои черты внешности, настоящее законодательство, очевидно, не обеспечивает такой защиты от генеративного ИИ».
Законопроект получил широкую поддержку среди большинства политических партий страны. Летом его планируют обсудить депутаты, а осенью вынести на окончательное голосование в парламент. Новые правила позволят датчанам требовать удаления дипфейков с их изображением с онлайн-площадок, если файлы были загружены без их согласия, сообщает ТАСС.
Помимо защиты внешности граждан, законопроект расширит авторские права деятелей искусства, запрещая без согласия автора создавать имитации их работ с помощью искусственного интеллекта. При этом допускается использование ИИ для создания пародий и сатирических произведений. Энгель-Шмитт выразил надежду, что другие страны Евросоюза примут аналогичные меры, чтобы усилить давление на интернет-платформы, если те не станут исполнять новые требования.
Дипфейки – это реалистичные фото и видео, которые создаются с помощью ИИ и могут изображать практически любого человека, если есть доступ к его фотографиям и голосу. Власти Дании считают, что новые законодательные меры помогут ограничить злоупотребления подобными технологиями.
Ранее эксперты сообщили о всплеске мошенничества с дипфейками на сервисах знакомств.
Отмечалось, что к 2025 году доля пользователей, которые столкнутся с дипфейками, может достичь 50%, а кибермошенничество вышло на новый технологический уровень.
Между тем злоумышленники все активнее используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян, совершенствуя методы анонимности и подмены личности.