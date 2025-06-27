Власти Дании наделили граждан правом на внешность

Tекст: Мария Иванова

Власти Дании намерены наделить граждан «правом собственности» на свои черты внешности и голос, чтобы защитить их от дипфейков, сообщает The Guardian со ссылкой на министра культуры Дании Якоба Энгель-Шмитта.

Министр подчеркнул: «В этом законопроекте мы посылаем недвусмысленный сигнал и соглашаемся с тем, что каждый имеет право на свое тело, свой голос и свои черты внешности, настоящее законодательство, очевидно, не обеспечивает такой защиты от генеративного ИИ».

Законопроект получил широкую поддержку среди большинства политических партий страны. Летом его планируют обсудить депутаты, а осенью вынести на окончательное голосование в парламент. Новые правила позволят датчанам требовать удаления дипфейков с их изображением с онлайн-площадок, если файлы были загружены без их согласия, сообщает ТАСС.

Помимо защиты внешности граждан, законопроект расширит авторские права деятелей искусства, запрещая без согласия автора создавать имитации их работ с помощью искусственного интеллекта. При этом допускается использование ИИ для создания пародий и сатирических произведений. Энгель-Шмитт выразил надежду, что другие страны Евросоюза примут аналогичные меры, чтобы усилить давление на интернет-платформы, если те не станут исполнять новые требования.

Дипфейки – это реалистичные фото и видео, которые создаются с помощью ИИ и могут изображать практически любого человека, если есть доступ к его фотографиям и голосу. Власти Дании считают, что новые законодательные меры помогут ограничить злоупотребления подобными технологиями.

Ранее эксперты сообщили о всплеске мошенничества с дипфейками на сервисах знакомств.

Отмечалось, что к 2025 году доля пользователей, которые столкнутся с дипфейками, может достичь 50%, а кибермошенничество вышло на новый технологический уровень.

Между тем злоумышленники все активнее используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян, совершенствуя методы анонимности и подмены личности.