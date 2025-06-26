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Боец ММА Ахьядов получил 28 лет за убийство инспектора
Суд приговорил Ахьядова к 28 годам за убийство в Зарядье
Вынесен приговор в отношении Ламберда Ахьядова, признанного виновным в убийстве инспектора МАДИ в московском парке в 2022 году.
Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова, передает ТАСС. Суд признал его виновным в убийстве инспектора МАДИ, совершенном в конце 2022 года в парке «Зарядье» в Москве.
Согласно оглашенному приговору, Ахьядов проведет в заключении 28 лет, при этом первые семь лет он отбудет в тюрьме. В приговоре суда сказано: «Назначить Ахьядову наказание в виде 28 лет лишения свободы, первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме».
Ахьядов включен в перечень террористов, установленный в России. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура настаивает на максимальном наказании для бойца ММА Ламберда Ахьядова, включенного в перечень террористов, за убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье». Ахьядов перевез свою семью в Турцию, чтобы избежать фильтрационных мероприятий на границе. Он не признал вину в суде и заявил о критическом отношении к предъявленным обвинениям.