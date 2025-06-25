Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.11 комментариев
Прокурор потребовал пожизненный срок для бойца ММА Ахьядова
Прокуратура настаивает на максимальном наказании для обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ в парке «Зарядье» бойца ММА Ламберда Ахьядова (внесен в список террористов).
Гособвинитель потребовал для Ахьядова пожизненного лишения свободы, прокурор отметил, что обвиняемый представляет «исключительную опасность для общества», передает ТАСС.
Ахьядову предъявлено обвинение по нескольким статьям, включая теракт, посягательство на жизнь сотрудника полиции, применение насилия к полицейскому и участие в террористической организации.
В январе сообщалось, что Ахьядов перевез свою семью в Турцию, чтобы избежать фильтрационных мероприятий на границе. Следствие установило его связь с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*». В декабре на суде он не признал свою вину.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ