Обвиняемый в убийстве в Зарядье боец ММА перевез семью в Турцию

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемый постриг бороду, оставил щетину и носил очки с оптикой, притом имея хорошее зрение. Он также был одет в дорогую брендовую одежду, что помогло ему избежать фильтрации на границе, передает ТАСС со ссылкой на озвученные в суде сведения.

Перед возвращением в Россию Ахьядов отправил всю свою семью из Грозного в Стамбул. Его супруга, двое младших братьев, сестра и мать перебрались в Турцию в течение пяти месяцев, чтобы не вызвать подозрения у правоохранительных органов. По словам прокурора, обвиняемый пытался во время задержания показаться неадекватным, утверждая, что инспектор МАДИ его оскорблял.

Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в конце декабря. Ахьядову предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь полицейского, применении насилия и участии в террористической организации. Следствие установило его связь с запрещенной в России организацией «Исламское государство*». Ахьядову грозит пожизненное заключение.

Напомним, в декабре на суде Ахьядов не признал вину.