Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».5 комментариев
Обвиняемый в убийстве в Зарядье боец ММА перевез семью в Турцию
Ламберд Ахьядов (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемый в убийстве инспектора МАДИ в парке Зарядье, перевез семью в Турцию, чтобы избежать фильтрационных мероприятий на границе, следует из материалов дела, которые огласили во 2-м Западном окружном военном суде.
Обвиняемый постриг бороду, оставил щетину и носил очки с оптикой, притом имея хорошее зрение. Он также был одет в дорогую брендовую одежду, что помогло ему избежать фильтрации на границе, передает ТАСС со ссылкой на озвученные в суде сведения.
Перед возвращением в Россию Ахьядов отправил всю свою семью из Грозного в Стамбул. Его супруга, двое младших братьев, сестра и мать перебрались в Турцию в течение пяти месяцев, чтобы не вызвать подозрения у правоохранительных органов. По словам прокурора, обвиняемый пытался во время задержания показаться неадекватным, утверждая, что инспектор МАДИ его оскорблял.
Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в конце декабря. Ахьядову предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь полицейского, применении насилия и участии в террористической организации. Следствие установило его связь с запрещенной в России организацией «Исламское государство*». Ахьядову грозит пожизненное заключение.
Напомним, в декабре на суде Ахьядов не признал вину.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ