Боец ММА отказался признать вину в теракте в парке «Зарядье»

Боец ММА Ахьядов не признал вину в теракте в парке «Зарядье»

Tекст: Мария Иванова

Боец смешанных единоборств Ламберд Ахьядов не признал вину по обвинению в террористическом акте в парке «Зарядье», передает ТАСС.

Судебное разбирательство началось во 2-м Западном окружном военном суде. Защитник Ахьядова заявил, что они критически относятся к обвинениям и позже дадут соответствующие разъяснения.

Ахьядов обвиняется по нескольким статьям, включая терроризм и нападение на сотрудника полиции. По версии следствия, он присягнул на верность запрещенному «Исламскому государству*», завербован был в Турции. Ему грозит пожизненное заключение. Нападение произошло 31 декабря 2022 года, когда инспектор МАДИ был убит от 16 ножевых ранений. Нападавший ошибочно принял его за полицейского и пытался завладеть его табельным оружием для стрельбы в парке.

Ахьядов был задержан 1 января и оказал сопротивление при аресте, распылив газовый баллончик. В материалах дела указано, что у него нет постоянного места жительства, он женат и имеет двух детей. В профессиональной карьере ММА он одержал девять побед из 14 боев, последний из которых прошел в октябре 2019 года. В настоящее время он содержится под стражей в одном из столичных СИЗО.

Группировка «Исламское государство», на верность которой присягнул Ахьядов, запрещена в России с 2014 года решением Верховного суда. Эта организация признана террористической, и участие в ее деятельности карается законом.

Ранее было завершено расследование дела об убийстве инспектора МАДИ в Зарядье, переквалифицированногона статью о теракте, обвинение было предъявлено бойцу ММА Ламберду Ахьядову. Он был href="https://vz.ru/news/2023/1/2/1193568.html">арестован, чообщалось. что ему грозит пожизненное заключение.

Отметим, что накануне Московский суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к трем с половиной годам колонии общего режима за стрельбу из травматического пистолета на Плющихе, в результате которой пострадали двое мужчин.