Боец ММА Расул Очаев осужден на 3,5 года за стрельбу в Москве

Суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к 3,5 года за стрельбу на Плющихе

Tекст: Мария Иванова

Суд признал 30-летнего Расула Очаева виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия из хулиганских побуждений, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 14 февраля на Плющихе, когда в результате внезапного конфликта Очаев произвел как минимум два выстрела из травматического пистолета в двух мужчин, которых он не знал ранее.

Один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован в столичную больницу, другой – легкий вред. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура столицы настояла на наказании в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, что суд и учел при вынесении приговора. Таким образом, Очаев был осужден по ч. 2 ст. 111 и ст. 115 Уголовного кодекса России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы после ДТП произошла стрельба, в результате которой, как сообщалось, пострадал 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев. Вскоре после инцидента в столице арестовали мужчину по подозрению в участии в стрельбе на улице Плющиха, им оказался боец ММА Очаев.