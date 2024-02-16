Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?12 комментариев
В Москве за стрельбу арестовали бойца ММА
В столице арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в стрельбе в центре города на улице Плющиха, сообщили в московской прокуратуре.
Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Хулиганство», он частично признал вину, заявили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
На суде обвиняемый просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Источник агентства в правоохранительных органах указал, что арестованный – это боец ММА Расул Очаев.
Ранее источники сообщали, что Очаев устроил стрельбу после автоаварии. ДТП произошло с участием автомобиля Lexus, в котором находился боец, и внедорожника Mercedes, в котором была дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян.