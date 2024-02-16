В Москве за стрельбу арестовали бойца ММА

Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России

Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву дальнобойных систем для ударов по «сердцу» России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины рекомендации, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится.

В связи с этим в рекомендациях говорится, что нужно делать ставку на поставку Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как это описывает ЕС, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, передает ТАСС.

«Это разве не прямое участие в войне? Конечно», – указал Лавров.

Министр подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что война объявлена Западом против России, это даже не скрывается.

При этом Запад говорит, что только вооружает Украину, а воюет она сама, но все понимают, что это вранье.

«Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», – добавил Лавров.

Он отметил, что в войне главное – стратегии, но они находятся не в Киеве, а далеко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.