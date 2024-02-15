Стало известно о конфликте бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР

Mash: Стрельба в центре Москвы произошла из-за конфликта бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР

Tекст: Ольга Никитина

По информации Telegram-канала Mash, в бедре Очаева застряла пуля, ему потребовалась экстренная операция.

Расул Очаев вместе с товарищем, 38-летним водителем Виталием Чиботарем, находились в черном автомобиле Lexus, который попал в аварию у отеля «Золотое кольцо». По информации канала, на дороге произошел конфликт Очаева с Эмилией Саркисян, дочерью главы Федерации бокса ДНР, которая попросила близких ей помочь.

Перестрелка, как сообщает Mash, началась, когда на место происшествия приехали вооруженные охранники отца девушки. В больницу попали, помимо Очаева, двое телохранителей Армена Саркисяна.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, после стрельбы на Плющихе в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В результате, по информации ведомства, пострадали три человека, еще один задержан, передает ТАСС.

«29-летнего фигуранта» следователи собираются допросить после того, как будет получено разрешение от врачей. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Стрельбу устроили из травматического пистолета марки Grand Power, уточнили следователи.

Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручения о расследовании резонансного происшествия.

В ГУ МВД России уточнили, что конфликт произошел между четырьмя гражданами во время оформления незначительного ДТП. При этом, по информации полиции, обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения.