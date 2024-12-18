У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Убийство инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировали в теракт
Следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, которое перквалифицировали в теракт
Завершено расследование дела об убийстве инспектора МАДИ в Зарядье, переквалифицированного как теракт, предъявлено обвинение бойцу ММА Ламберду Ахьядову, который присягнул на верность запрещенной в России террористической организации, сообщили в правоохранительных органах.
Следствие окончило расследование по делу об убийстве инспектора МАДИ в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, передает ТАСС.
Уголовное дело переквалифицировано в теракт, а обвинение предъявлено бойцу ММА Ламберду Ахьядову, который включен в перечень террористов и экстремистов в России.
По данным следствия, Ахьядов присягнул на верность террористической организации «Исламское государство*»(запрещена в России) и был завербован в Турции. Обвиняемый планировал завладеть табельным оружием сотрудника полиции. Однако в темноте перепутал инспектора МАДИ с полицейским из-за униформы, что помешало завершить задуманное.
Ахьядова задержали 1 января 2023 года. При задержании он оказал сопротивление, применив газовый баллончик против полицейского. В материалах дела указано, что у обвиняемого нет постоянного места жительства, у него двое малолетних детей на иждивении и он не имеет официального трудоустройства.
Ахьядов за свою карьеру в ММА провел 14 боев, из которых выиграл девять. Последний его выход на ринг состоялся в октябре 2019 года. В настоящее время он находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции оказался боец смешанных единоборств, который арестован.
Убийство произошло 31 декабря на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье», когда инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке, но в этот момент на него напал преступник и несколько раз ударил ножом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ