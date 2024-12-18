Убийство инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировали в теракт

Следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, которое перквалифицировали в теракт

Tекст: Вера Басилая

Следствие окончило расследование по делу об убийстве инспектора МАДИ в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, передает ТАСС.

Уголовное дело переквалифицировано в теракт, а обвинение предъявлено бойцу ММА Ламберду Ахьядову, который включен в перечень террористов и экстремистов в России.

По данным следствия, Ахьядов присягнул на верность террористической организации «Исламское государство*»(запрещена в России) и был завербован в Турции. Обвиняемый планировал завладеть табельным оружием сотрудника полиции. Однако в темноте перепутал инспектора МАДИ с полицейским из-за униформы, что помешало завершить задуманное.

Ахьядова задержали 1 января 2023 года. При задержании он оказал сопротивление, применив газовый баллончик против полицейского. В материалах дела указано, что у обвиняемого нет постоянного места жительства, у него двое малолетних детей на иждивении и он не имеет официального трудоустройства.

Ахьядов за свою карьеру в ММА провел 14 боев, из которых выиграл девять. Последний его выход на ринг состоялся в октябре 2019 года. В настоящее время он находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции оказался боец смешанных единоборств, который арестован.

Убийство произошло 31 декабря на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье», когда инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке, но в этот момент на него напал преступник и несколько раз ударил ножом.