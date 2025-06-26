Ростовские ученые создали устройство, спасающее ноги от ампутации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые Донского государственного технического университета разработали специальное устройство для восстановления здоровья ног после тяжелых травм голеностопного сустава, передает РИА «Новости». Ортез оснащен датчиками, которые учитывают индивидуальные параметры пациента и позволяют корректировать нагрузку на ногу во время реабилитации.

По словам заведующего кафедрой «Робототехника и мехатроника» ДГТУ Андрея Изюмова, многие существующие устройства не учитывают жалобы пациентов и могут не снижать необходимое напряжение в стопе. Новый ортез позволяет согласовывать работу механических элементов с моделью электродвигателя и учитывать особенности походки каждого пациента.

Разработанный экзоскелетный ортез уже помог одному из пациентов избежать ампутации конечности: «С помощью разработанного нами экзоскелетного устройства пациент, которому грозила ампутация ноги, смог успешно пройти восстановление и сохранить ее. Да, ввиду тяжести травмы нога в определенных местах теперь будет пожизненно пребывать в сплющенном состоянии, но главное – пациент не потерял конечность», – отметил Изюмов.

Часть исследований и испытаний проводились совместно с коллегами из Ирака на базе Аль-Нахрейнского университета в Багдаде. В результате работ зарегистрированы два патента РФ на технологию.

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