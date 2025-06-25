Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана
Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.
«Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.
Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.
По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.
Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.
Это и было сделано, считает Херш.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.
В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.