Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

Tекст: Ирма Каплан

«Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

Это и было сделано, считает Херш.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.