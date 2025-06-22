Глава МАГАТЭ призвал срочно допустить инспекторов к иранским ядерным объектам

Tекст: Дарья Григоренко

«Нам нужно как можно скорее вернуться за стол переговоров. Инспекторы должны получить возможность вернуться на иранские ядерные объекты», – отметил Гросси в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

Руководитель МАГАТЭ также сообщил, что пока не может дать оценку ущерба, нанесенного ядерному объекту Фордо. При этом Гросси считает, что разрушения на объекте могут быть значительными.

В воскресенье американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон выразил готовность к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной программе уже в ближайший понедельник, подчеркнув срочность обсуждения соглашения.

Ранее Ирана пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.