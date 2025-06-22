Ульянов: США нанесли удар по режиму ядерного нераспространения

Tекст: Дарья Григоренко

«США нанесли удар не только по Ирану, но и по режиму ядерного нераспространения», – отметил он в своем Telegram-канале. Ульянов подчеркнул негативные последствия подобных шагов для мировой безопасности.

В воскресенье американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон выразил готовность к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной программе уже в ближайший понедельник, подчеркнув срочность обсуждения соглашения.

Ранее Ирана пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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