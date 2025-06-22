22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.0 комментариев
NYT: Удары США поставили Иран перед мрачным выбором
Американские удары по иранским ядерным объектам поставили Тегеран перед трудным выбором между ответной атакой и поиском компромисса, пишет New York Times.
Иранские власти до сих пор воздерживались от прямых атак на американские цели в ходе войны с Израилем, однако военное руководство страны ранее предупреждало, что вступление США в конфликт приведет к ответным ударам, пишет New York Times.
Генерал Мохсен Резаи заявил, что Иран готов атаковать американские военные базы, минировать Персидский залив и перекрыть Ормузский пролив, если Вашингтон вмешается в войну.
По информации издания, иранская дипломатия предпринимала попытки заручиться поддержкой у европейских, арабских и турецких партнеров, но эти усилия не увенчались успехом. Переговоры между Ираном и США по ядерной программе провалились после израильских атак,
Однако оставшийся у Тегерана выбор весьма мрачен, поскольку ответ на агрессию США приведет к большой войне, что повлечет крах Ирана или годы нестабильности, и в конце концов страна разделит судьбу Афганистана или Ирака.
Другая опция будет означать, что Иран останется лишь «тенью себя прежнего», у страны будет подорван ядерный потенциал, истощенная армия и ограниченные возможности для отмены антииранских санкций.
В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что имеет право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что атака США грозит долгосрочными последствиями.