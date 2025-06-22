Арагчи: Атака США на Иран будет иметь долгосрочные последствия

Иран сменил тактику в конфликте с Израилем

CNN сообщил о смене тактики Ирана в конфликте с Израилем

Tекст: Вера Басилая

В материале CNN сообщается, что сокращение числа ударов баллистическими ракетами связано с успешными атаками по ракетным батареям, а теперь Тегеран сосредоточится на применении высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

По данным собеседника телеканала, Израилю не стоит воспринимать эти изменения как повод для радости. Он пояснил, что новые высокоточные ракеты будут нацелены в основном на военные объекты и объекты безопасности.

Чиновник также сообщил, что недавно была зафиксирована успешная атака: иранская ракета преодолела американские системы ПРО – THAAD, Patriot, Arrow 3 и Arrow 2, а также израильские комплексы «Праща Давида» и «Железный купол», попав в заранее выбранную цель.

Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек. Число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.