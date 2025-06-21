Водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть в Дзержинске

В Дзержинске водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть

Tекст: Вера Басилая

Следственное управление СК России по Нижегородской области сообщило, что 20 июня на территории лесного массива в Дзержинске во время спортивных сборов каратистов водитель доставки наехал на восьмилетнего мальчика, передает ТАСС.

Известно, что ребенок скончался в больнице от полученных травм. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности. МВД региона проинформировало, что водитель задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

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