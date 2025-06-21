  • Новость часаСМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии
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    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США
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    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
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    МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата Башара Асада
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    20 комментариев
    21 июня 2025, 18:25 • Новости дня

    Водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть в Дзержинске

    В Дзержинске водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть

    Водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть в Дзержинске
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Восьмилетний мальчик погиб после наезда автомобиля доставки в Дзержинске, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

    Следственное управление СК России по Нижегородской области сообщило, что 20 июня на территории лесного массива в Дзержинске во время спортивных сборов каратистов водитель доставки наехал на восьмилетнего мальчика, передает ТАСС.

    Известно, что ребенок скончался в больнице от полученных травм. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности. МВД региона проинформировало, что водитель задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Ранее боксер из Норильска получил десять лет колонии за смертельное ДТП с девочкой.

    В Омской области пьяный водитель сбил насмерть двухлетнюю девочку.

    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    20 июня 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

    «Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году, сообщили в Театре Моссовета.

    Труппа театра выразила глубокие соболезнования близким и родным Валентины Илларионовны. «Уход Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

    Отмечается, что актриса посвятила всю жизнь искусству, сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах. Талызина также была известна своими поэтическими программами и работой на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.

    Талызина была принята в труппу Театра Моссовета в 1968 году сразу после окончания ГИТИСа. На протяжении карьеры она воплотила на сцене образы как классического, так и современного репертуара, включая роли в произведениях Шекспира, Достоевского, Арбузова, Островского, Брехта и других авторов. В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, свой юбилей она отметила на сцене в спектакле «Волки и овцы».

    Сообщается, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет объявлено дополнительно.

    На прошлой неделе народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни.

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    20 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поставки водки из России в Южно-Африканскую Республику – это очень правильный шаг, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна», – аргументировал свою позицию российский лидер.

    Он добавил, что Россия и Бахрейн намерены построить хаб по поставкам зерна, и указал, что российская сторона занимает первое место в мире по продажам зерна на мировом рынке.

    До этого вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что российская и южноафриканская стороны достигли соглашения о поставках водки. Он не исключил, что подобные соглашения могут заключить и другие африканские страны.

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    21 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Медведев назвал ответ России в случае применения «грязной» бомбы Киевом

    Медведев пригрозил ответить ТЯО на применение «грязной» бомбы Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг крайне опасной провокацией, на которую Москва вынуждена будет ответить соразмерно.

    «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», – написал политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев способен создать «грязную ядерную ракету».

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    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    21 июня 2025, 07:23 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали, как «мясник» Апостол отправляет солдат ВСУ на смерть

    Tекст: Ирма Каплан

    Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что новый командующий группировкой ВСУ на Сумском назначен командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который командуя 95 одшбр, получил прозвище «мясник» из-за колоссальных потерь в Курской области.

    «Северяне» рассказали, как на Сумском направлении ВСУ настырно пытаются вернуть утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы резервов, но российские военнослужащие отражают контратаки противника и продвигаются в лесных массивах, а также в Юнаковке, сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 12 безуспешных контратак: одну в окрестностях Андреевки, две в Юнаковке, одну в районе Новониколаевки, одну в лесных массивах на направлении Кондратовки, три в районе Яблоновки и четыре на позиции Северян в окрестностях села Садки», – рассказали бойцы «Севера».

    По их словам, для 12 контратак были задействованы более 80 солдат ВСУ, из которых более половины уничтожены, один взят в плен, остальные – бежали.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Кроме того, мотострелки выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах и продвинулись вглубь Сумской области. Также «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 25 домовладений и выбили противника из двух опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    20 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева.

    Он заявил: «Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В пятницу заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери заявил, что на севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.

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    21 июня 2025, 11:16 • Новости дня
    Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.

    Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

    Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

    Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

    Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.


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    21 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум

    Рогов сообщил, что в Сумах ожидают присоединения к России

    Tекст: Александра Юдина

    Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что горожане верят в развитие и созидание только вместе с Россией, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что киевские власти всегда уделяли Сумам и их жителям мало внимания, что выражалось в пренебрежительном отношении и выкачивании ресурсов без повышения уровня жизни.

    По словам Рогова, в составе России у Сум будет счастливая судьба, и он не сомневается в этом. Также он уточнил, что на Украине Сумы остаются забитым и забытым регионом.

    Сумы – административный центр Сумской области, где проживает более 268 тыс. человек. Регион граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    21 июня 2025, 10:31 • Новости дня
    Воробьев рассказал об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами
    Воробьев рассказал об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев высказал мнение, что приток работников из визовых государств способен значительно смягчить нехватку трудовых ресурсов в регионе и рассказал об эксперименте по привлечению мигрантов из визовых стран.

    По его словам, Московская область уже участвует в эксперименте, который позволяет приглашать на работу мигрантов из таких стран, как Китай и Вьетнам, даже без знания русского языка. Это, по оценке Воробьева, существенно поможет решить проблему нехватки трудовых ресурсов, передает ТАСС.

    Воробьев пояснил, что основная сложность заключается в том, что соответствующий закон пока не принят, но находится на завершающей стадии. Он отметил, что с принятием всех необходимых мер компании региона смогут приглашать сотрудников из визовых стран без обязательного знания русского языка.

    Губернатор отдельно подчеркнул, что при реализации подобных инициатив необходимо уделять первостепенное внимание вопросам безопасности и правового регулирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что МВД России перешло к отбору полезных для страны мигрантов.

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    21 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Объявлены новые даты индексации пенсий

    Котяков рассказал о двухэтапной индексации страховой части пенсии в России

    Объявлены новые даты индексации пенсий
    @ Сергей Киселев/Агентство "Москва"

    Tекст: Александра Юдина

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 2026 года пенсии в России будут индексироваться в два этапа: с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля – по темпу роста доходов Социального фонда России.

    Котяков уточнил, что страховая часть пенсии будет увеличиваться с апреля по уровню темпов заработной платы, так как рост зарплат напрямую влияет на сумму страховых взносов, которые работодатели перечисляют в Соцфонд, передает ТАСС.

    Он отметил, что двойная индексация пенсий уже учитывается при подготовке бюджета на 2026 год.

    Глава Минтруда добавил, что параметры бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы рассчитываются с учетом текущего прогноза социально-экономического развития, предоставленного Министерством экономического развития, однако возможно внесение корректировок из-за изменяющейся ситуации и более быстрого замедления инфляции.

    Ранее в Госдуме заявили, что с начала мая выплаты для россиян старше восьмидесяти лет и инвалидов первой группы увеличились в два раза, введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.

    Правительство утвердило стратегию по улучшению условий жизни пожилых граждан до 2030 года, охватывающую различные направления.

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    20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
    На севере Ирана произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

    На севере Ирана произошло землетрясение
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

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    20 июня 2025, 22:00 • Новости дня
    Шейх Бахрейна описал политику России цитатой из стихотворения Пушкина

    Tекст: Вера Басилая

    На пленарном заседании ПМЭФ советник по национальной безопасности Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к народу со строчками из стихотворения Александра Пушкина.

    Шейх Насер бен Хамад Аль Халиф, представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства, охарактеризовал политику России по отношению к своему народу строками из «Пророка» Александра Пушкина, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он отметил, что как поэт ценит поэзию и хотел бы привести слова Пушкина.

    «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – процитировал Аль Халиф, отметив, что мудрая политика, подобная пушкинским словам, по его мнению, отражает отношение России к своему народу.

    Он также подчеркнул, что такая политика не может измеряться только количественными показателями. Шейх заявил, что стратегическое партнерство с Россией является одной из основ развития бизнеса в Бахрейне.

    Представитель королевства добавил, что Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, придавая большое значение инновациям и творчеству как ключевым факторам экономического роста.

    По его словам, Бахрейн рассматривает ПМЭФ как эффективную платформу для продвижения амбициозных инициатив и укрепления сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из различных стран.

    Президент России Владимир Путин попросил советника по нацбезопасности Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифу передать привет королю Хамаду бен Исе Аль Халифе.

    Принц Бахрейна назвал Петербургский международный экономический форум очень представительным.

    Бахрейн выразил благодарность Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

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    21 июня 2025, 09:41 • Новости дня
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства.

    «Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», – передает ТАСС его слова.

    «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», – указал Путин.

    Он добавил, что украинские власти должны руководствоваться национальными интересами, а не интересами марионеточных режимов, выступающих против России.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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