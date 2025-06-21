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Эрдоган предупредил о рисках израильских атак для Турции и Пакистана
Eдары Израиля по Ирану способны дестабилизировать регион и затронуть соседние страны, включая Турцию и Пакистан, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Об этом Эрдоган заявил на встрече с министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром и командующим армией Пакистана Асимом Муниром, прибывшими в Турцию для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, передает РИА «Новости».
В ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.
«Риски, возникающие в результате израильских атак на Иран, имеют такие масштабы, что затронут соседние с Ираном Турцию и Пакистан», – заявил Эрдоган. По его словам, возобновление дипломатических переговоров между США и Ираном является единственным путем к разрешению ядерного спора. Президент Турции добавил, что Анкара продолжит усилия по восстановлению спокойствия и поиску дипломатического выхода из ситуации.
Ранее Эрдоган назвал бандитизмом действия Израиля на Ближнем Востоке.
Он заявил о готовности Турции стать посредником между Ираном и Израилем.