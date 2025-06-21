Вучич заявил о вероятной подготовке США к удару по Ирану

CBS сообщил о тайных переговорах дипломатов о будущем главе Ирана

CBS: Дипломаты США и ЕС ведут тайные переговоры о будущем главе Ирана

Tекст: Ирма Каплан

«Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто будет следующим руководителем Ирана, можно ли будет обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также о потенциальных экологических и медицинских последствиях для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», – сказано в материале CBS.

При этом один американский чиновник утверждал, что интерес президента США Дональда Трампа к дипломатическому решению проблемы был искренним, как и его неприятие втягивания американских военных в войну на Ближнем Востоке.

CBS напоминает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи остается окончательным лицом, принимающим решения. Предложение США, которое все еще находится на столе переговоров, позволило бы Ирану иметь гражданскую ядерную программу, если бы он согласился не обогащать уран на своей территории.

Вместо этого Иран мог бы закупать обогащенное топливо у других стран. Одно из предложений включало идею Омана о создании регионального консорциума, который позволил бы проводить обогащение в гражданских целях под контролем МАГАТЭ и США.

Считается, что 86-летний Хаменеи все еще борется с раком и скрывается от израильских ударов. Он еще не отреагировал на предложения нескольких стран, стремящихся помочь деэскалации конфликта.

Также не совсем ясно, насколько работоспособно иранское правительство в данный момент. По данным источников CBS в регионе, подключение к интернету и международные звонки в Иран затруднены. Кибератаки парализовали банковскую систему, и по состоянию на четверг несколько дипломатов признали, что такие факторы затрудняют организацию личных переговоров с Арагчи.

Турция и Оман, как заявили европейские дипломатические источники, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, предложили провести прямые или непрямые переговоры между США и Ираном, если Тегеран выберет этот путь.

Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США и сообщил о грядущих переговорах с российским лидером.

Арагчи после переговоров с европейскими коллегами заявил о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.