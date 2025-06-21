В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.9 комментариев
Вучич заявил о вероятной подготовке США к удару по Ирану
Президент Сербии Вучич заявил о возможной атаке США на Иран
Президент Сербии Александр Вучич полагает, что США могут готовиться к нанесению удара по Ирану, поскольку третий американский авианосец вместе с контингентом движется в район Персидского залива и Ормузского пролива.
США могут готовиться к нанесению удара по Ирану, считает президент Сербии Александр Вучич, передает TV Prva.
По его словам, третий американский авианосец с контингентом движется не просто в Индийский океан, а значительно ближе – к Ирану, Персидскому заливу и Ормузскому проливу.
Вучич отметил, что надеется ошибаться, поскольку уже задействовано большое количество сил. Он предположил, что американцы действительно готовятся к нападению на Иран, однако выразил надежду, что ситуация останется на уровне угроз и давления.
Сербский лидер добавил, что конфликт на Ближнем Востоке может стать глобальным, что приведет к росту цен на нефть и инфляции. Вучич выразил надежду, что сторонам удастся договориться до начала военных действий.
Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit были отправлены с авиабазы в Миссури на военную базу США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
США разместили пять эсминцев, оснащенных противоракетными системами, в Средиземном море.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным ударом США по Ирану.