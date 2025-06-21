Саудовская Аравия стала страной- гостем ПМЭФ-2026

Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии

Tекст: Денис Тельманов

«Я считаю, что каждая страна должна следовать собственной экономической философии. Такой философии, которая отвечала бы интересам страны, которая соответствовала бы культурным установкам соответствующей страны. Именно поэтому я выбрал путь компромисса, а именно: взять лучшее из социализма и лучшие из капитализма», – заявил Субианто в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2025.

По его словам, «чистый социализм» не работает. «Это утопия. Чистый социализм – это то, что мы наблюдали на многих примерах, и действительно он, повторяю, не работает. А чистый капитализм приводит к неравенству, приводит к тому, что лишь малая доля населения пользуется благами, богатством», – пояснил глава Индонезии.

«Но наш путь идет посередине, – добавил он. – Мы хотим опереться на креативность, творческий подход, который характерен для капитализма, мы должны использовать инициативу, которая характерна для капитализма. Но нам необходимо, чтобы и государство играло важную роль для того, чтобы бороться с бедностью, бороться с голодом, чтобы защищать слабых».



Он пояснил, что в государствах с формирующейся экономикой, таких как Индонезия, существует серьезный риск — возможность того, что власть окажется под контролем узкого круга влиятельных лиц. Элиты, включая крупный бизнес и высокопоставленных чиновников, могут вступать в тайные сговоры, преследуя собственные интересы. Это неизбежно тормозит борьбу с бедностью и мешает развитию устойчивого среднего класса.

Именно поэтому, отметил Субианто, страна придерживается принципа, который можно выразить кратко: наибольшее благо — наибольшему числу людей. Государственные институты обязаны работать на благо большинства граждан, а значит, быть прозрачными и свободными от коррупции.



Он назвал первые итоги этого эксперимента по внедрению лучших качество социализма и капитализма. «Я семь месяцев нахожусь на этом посту. За это время мы смогли обеспечить рост производства риса и кукурузы почти на 50 процентов. И это самое серьезное увеличение объемов производства этих культур за всю историю существования моей страны», – подчеркнул Субианто.

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