В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.5 комментариев
Саудовская Аравия стала страной- гостем ПМЭФ-2026
Саудовская Аравия стала страной-гостем Петербургского экономического форума 2026 года
Саудовская Аравия станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума 2026 года, сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков.
Саудовская Аравия станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума 2026 года, передает ТАСС. Такое заявление сделал ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что решение уже принято и официально объявлено организаторами мероприятия.
Ранее Андрей Кобяков заявил, что в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году приняли участие делегации из 144 стран.