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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    21 июня 2025, 13:50 • Новости дня

    ПМЭФ-2025 посетили представители из 144 стран

    Tекст: Александра Юдина

    Делегации из 144 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, сообщил советник президента России, а также ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

    Кобяков отметил, что представители разных государств активно взаимодействуют между собой в рамках форума, передает ТАСС.

    Он заявил, что такой масштаб делегаций создает значительный эффект и формирует пространство доверия между странами.

    Накануне президент Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам. Президент России поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов.

    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    20 июня 2025, 22:00 • Новости дня
    Шейх Бахрейна описал политику России цитатой из стихотворения Пушкина

    Tекст: Вера Басилая

    На пленарном заседании ПМЭФ советник по национальной безопасности Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к народу со строчками из стихотворения Александра Пушкина.

    Шейх Насер бен Хамад Аль Халиф, представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства, охарактеризовал политику России по отношению к своему народу строками из «Пророка» Александра Пушкина, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он отметил, что как поэт ценит поэзию и хотел бы привести слова Пушкина.

    «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – процитировал Аль Халиф, отметив, что мудрая политика, подобная пушкинским словам, по его мнению, отражает отношение России к своему народу.

    Он также подчеркнул, что такая политика не может измеряться только количественными показателями. Шейх заявил, что стратегическое партнерство с Россией является одной из основ развития бизнеса в Бахрейне.

    Представитель королевства добавил, что Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, придавая большое значение инновациям и творчеству как ключевым факторам экономического роста.

    По его словам, Бахрейн рассматривает ПМЭФ как эффективную платформу для продвижения амбициозных инициатив и укрепления сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из различных стран.

    Президент России Владимир Путин попросил советника по нацбезопасности Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифу передать привет королю Хамаду бен Исе Аль Халифе.

    Принц Бахрейна назвал Петербургский международный экономический форум очень представительным.

    Бахрейн выразил благодарность Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    20 июня 2025, 20:33 • Новости дня
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 отметил, что Индонезия сделала ставку на экономическую модель, сочетающую элементы двух систем – социализма и капитализма, каждая из которых имеет свои недостатки и свои преимущества.

    «Я считаю, что каждая страна должна следовать собственной экономической философии. Такой философии, которая отвечала бы интересам страны, которая соответствовала бы культурным установкам соответствующей страны. Именно поэтому я выбрал путь компромисса, а именно: взять лучшее из социализма и лучшие из капитализма», – заявил Субианто в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2025.

    По его словам, «чистый социализм» не работает. «Это утопия. Чистый социализм – это то, что мы наблюдали на многих примерах, и действительно он, повторяю, не работает. А чистый капитализм приводит к неравенству, приводит к тому, что лишь малая доля населения пользуется благами, богатством», – пояснил глава Индонезии.

    «Но наш путь идет посередине, – добавил он. – Мы хотим опереться на креативность, творческий подход, который характерен для капитализма, мы должны использовать инициативу, которая характерна для капитализма. Но нам необходимо, чтобы и государство играло важную роль для того, чтобы бороться с бедностью, бороться с голодом, чтобы защищать слабых».

    Он пояснил, что в государствах с формирующейся экономикой, таких как Индонезия, существует серьезный риск — возможность того, что власть окажется под контролем узкого круга влиятельных лиц.  Элиты, включая крупный бизнес и высокопоставленных чиновников, могут вступать в тайные сговоры, преследуя собственные интересы. Это неизбежно тормозит борьбу с бедностью и мешает развитию устойчивого среднего класса.

    Именно поэтому, отметил Субианто, страна придерживается принципа, который можно выразить кратко: наибольшее благо — наибольшему числу людей. Государственные институты обязаны работать на благо большинства граждан, а значит, быть прозрачными и свободными от коррупции. 

    Он назвал первые итоги этого эксперимента по внедрению лучших качество социализма и капитализма. «Я семь месяцев нахожусь на этом посту. За это время мы смогли обеспечить рост производства риса и кукурузы почти на 50 процентов. И это самое серьезное увеличение объемов производства этих культур за всю историю существования моей страны», – подчеркнул Субианто.

    Ранее президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7.

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    21 июня 2025, 04:07 • Новости дня
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана, заявила на полях ПМЭФ экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России»,  если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.

    Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.

    «Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

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    20 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ОПЕК рассматривает деполитизацию нефти как одну из ключевых задач, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил, что деполитизированный подход к деятельности организации является главной целью, поскольку ОПЕК отвечает примерно за 30% мирового энергобаланса, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ОПЕК стремится к тому, чтобы нефть рассматривалась исключительно как товар, без политических подтекстов.

    Хайсам аль-Гайс добавил, что организация работает над укреплением своей роли на мировом энергетическом рынке.

    Аль-Гайс отметил, что ОПЕК не использует идеологические принципы в своих прогнозах и статистике по рынку нефти, в отличие от некоторых западных стран. Он добавил, что организация всегда стремится к объективности и отделяет политику от своей профессиональной деятельности.

    Генеральный секретарь также выразил признательность за то, что Россия внимательно относится к прогнозам ОПЕК и учитывает их при формировании своей энергетической политики. По его словам, это имеет важное значение для всей работы организации.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме.

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    21 июня 2025, 06:39 • Новости дня
    Прилепин назвал Николая Гоголя «великим русским хохлом»

    Tекст: Ирма Каплан

    Писатель Захар Прилепин высказался о национальной принадлежности Николая Гоголя, подчеркнув его вклад в русскую литературу.

    «Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем. У нас могут быть русские писатели по происхождению абхазами, осетинами», – отметил Прилепин на полях ПМЭФ в беседе с РИА «Новости.

    Он признался, что его любимый писатель Гайто Газданов осетин, вообще без русской крови, но он при этом русский писатель.

    Прилепин не согласился с мнением, что украинцев «никогда не существовало», отметив, что Украина и украинцы были отражены в произведениях русской классики, в том числе у Александра Пушкина и Николая Гоголя. У последнего – прекрасная, воспетая Украина, Малороссия.

    «Украинцы отличались уже в XVII веке от великороссов весьма серьезно. Это нормально, в этом нет никакой проблемы. Да, были, да, это субэтнос вполне себе любопытный, яркий, который в конечном итоге делает нас только богаче», – добавил писатель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    20 июня 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

    Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

    «Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 20:13 • Новости дня
    Путин заявил о потере ЕС 200 млрд евро из-за отказа от российского газа
    Путин заявил о потере ЕС 200 млрд евро из-за отказа от российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

    Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели страны сами испытывают негативные последствия от своих попыток навредить России, передает РИА «Новости». В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2025 года он отметил, что разные страны ищут способы нанести экономический ущерб России.

    «Наши недруги, недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают», – сказал Путин в своей речи.

    По мнению президента, несмотря на внешнее давление, экономика России продолжает развиваться, а инициаторы санкций и других ограничений сталкиваются с ответными трудностями.

    Он отметил, что, по оценкам экспертов, а также по данным Евростата, ущерб Евросоюза от отказа от российского газа достиг примерно 200 млрд евро.

    Путин заявил: «Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 млрд евро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ и обсудил кризисы на Украине и на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал отказ Европы от российской энергии самоубийственным шагом и отметил рост враждебности в отношениях с европейцами. Вице-премьер Александр Новак заявил, что потенциал экономического роста России превышает 3%.

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    20 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин напомнил о правиле русского солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, связанном с русскими солдатами.

    Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской, передает ТАСС.

    «Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше», – сказал он.

    Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения вопросов суверенитета и национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области и отметил серьезную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

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    20 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин: Товарооборот России и Китая достиг новой рекордной отметки

    Путин: Россия и Китай увеличили объем взаимной торговли до 245 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7% и достиг 245 млрд долларов, что стало новым рекордом для двусторонних экономических отношений, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

    О достижении нового рекорда в торговых связях между Россией и Китаем сообщил президент Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает ТАСС.

    «Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности, прибавили еще 7% и достигли новой планки – 245 млрд долларов. Это очень хороший показатель», – заявил Путин.

    Президент России также заявил о намерении посетить Китай с визитом, чтобы принять участие в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны, в частности победы над милитаристской Японией.

    Он подчеркнул, что с удовольствием воспользуется приглашением председателя КНР.

    Ранее на пленарном заседании ПМЭФ вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал усиливать двустороннее сотрудничество с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только его оформляют.

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    21 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    Карчаа назвал реальную угрозу для США и МАГАТЭ на Запорожской АЭС

    Tекст: Ирма Каплан

    Основную угрозу на Запорожской АЭС представляют возможные провокации Киева, а не российские решения по топливу, заявил в кулуарах ПМЭФ эксперт по атомной энергетике считает, депутат Законодательного собрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа.

    Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четырех блоках из шести американское топливо загружено в активную зону, еще один комплект находится в хранилище свежего топлива.

    «Ни американцы, ни международное сообщество, ни МАГАТЭ, если у них есть тревоги, то эти тревоги должны быть связаны не с тем, что мы что-то не отдадим, а с тем, чтобы это было возвращено безопасно. У меня уверенности в том, что это не станет какой-то возможностью, поводом для осуществления провокации нет никакой», – цитирует его ТАСС.

    Карчаа подчеркнул, что Россия не нуждается в американском топливе на ЗАЭС.

    «Потом стоит вопрос еще и отработанного топлива: есть сроки отработки еще того топлива, которое загружено в холодном состоянии. Не во всех, но в реакторах тоже американское топливо. Там другая история извлечения его оттуда. Процесс непростой. Нам чужого не надо. Это абсолютно точно. У нас своего хватает», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости диалога с США по вопросу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Россией по вопросу применения американского топлива на Запорожской АЭС.

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    20 июня 2025, 16:22 • Новости дня
    Путин: Мы добились исторического минимума безработицы

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Владимир Путин отметил прогресс в борьбе с безработицей, в том числе среди молодежи, указав на стабильный уровень занятости и создание условий для карьерного роста.

    Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране стабилизировался на отметке 2,3%, а за последние четыре года число занятых увеличилось на 2 млн 400 тыс. человек. По его словам, с октября прошлого года показатель безработицы в целом по стране удерживается на этом уровне. «Мы добились исторического минимума безработицы», – подчеркнул президент.

    Глава государства также сообщил, что стране удается идти по правильному пути в решении проблемы молодежной безработицы. Он отметил, что молодежная безработица остается острой экономической и социальной проблемой во всем мире, однако в России в этой сфере достигнут заметный прогресс.

    Путин подчеркнул: «В России, как мы видим, в целом удается идти по правильному пути, и думаю, что мы можем сказать, что мы ее решаем». Он добавил, что важно создавать возможности для повышения экономической активности граждан, чтобы молодежь и люди в зрелом возрасте могли реализовывать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции и увеличивать доход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик, об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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    21 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    Кнайсль назвала «большой диверсией» обострение ирано-израильского конфликта

    Tекст: Ирма Каплан

    Если бы сотни и тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами, обострения конфликта на Ближнем Востоке не произошло бы, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, сценарий израильского или американского нападения на Иран существует уже более 20 лет, предает ее слова на полях Петербургского  международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

    Кнайсль напомнила, когда США и их союзники вторглись в Ирак, постоянно звучала фраза: «Следующая остановка – Иран», но израильская армия говорила «Нет». Тогда они считали, что эта задача им не по плечу, но и тогда речь всегда шла об атаке на ядерные объекты.

    «То, что произошло 13 июня, было не просто атакой на различные институты, ядерные объекты, военные учреждения, но и казнью 60-80 гражданских лиц: ученых, университетских профессоров, дипломатов. И кроме того, устранением командной цепи», – отметила она.

    Экс-глава МИД Австрии добавила, что с помощью дронов, которые были спрятаны за месяцы до атаки, ликвидированы ключевые фигуры в разведслужбах, в военных структурах: как в Корпусе стражей исламской революции, так и в армии.

    «Это значит, все, что происходит с 13 июня, может происходить только при широкомасштабном участии диверсантов и предателей», – поделилась австрийский дипломат своим видением ирано-израильского конфликта.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

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    20 июня 2025, 22:23 • Новости дня
    Путин отметил деполитизированную работу ОПЕК на рынке нефти

    Tекст: Вера Басилая

    ОПЕК сохраняет деполитизированный подход в работе, что способствует стабильности мирового рынка нефти, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

    ОПЕК сохраняет деполитизированный подход в работе, что способствует стабильности мирового рынка нефти, заявил Владимир Путин на встрече с генсеком организации, передает ТАСС.

    Президент отметил, что отношения России с ОПЕК носят исключительно деловой характер и направлены не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на поддержание устойчивости мировых энергетических рынков.

    Путин подчеркнул, что ОПЕК делает большой вклад в стабильность мировой экономики.

    «Мы согласны с вашими прогнозами о том, что потребности в энергоресурсах и в нефти будут оставаться на высоком уровне – 105,5 млн баррелей в сутки», – сказал президент.

    Глава государства заявил о готовности продолжать сотрудничество с ОПЕК в будущем. Он пригласил генерального секретаря организации Хайсама аль-Гайса на Российскую энергетическую неделю, которая состоится в октябре в Москве.

    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть и организацию.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме.

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    20 июня 2025, 20:39 • Новости дня
    Пленарная сессия ПМЭФ с Путиным продлилась рекордные четыре часа

    Пленарная сессия ПМЭФ с Путиным побила рекорд продолжительности

    Tекст: Денис Тельманов

    Рекордная по длительности пленарная сессия Петербургского международного экономического форума собрала глав государств и лидеров бизнеса.

    Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина продлилась ровно четыре часа, передает ТАСС. Это стало самым продолжительным мероприятием за последние три года.

    В прошлом году аналогичная сессия длилась три часа сорок три минуты, а в 2023 году – два часа пятьдесят шесть минут. В этом году выступление президента Путина заняло пятьдесят пять минут и вошло в пятерку самых длинных на ПМЭФ.

    Президент в своей речи обозначил пять ключевых направлений для развития российской экономики, среди которых повышение экономической активности граждан, создание новых условий для инвестиций, технологическое обновление, изменение структуры внешней торговли и интеграция инноваций в оборонную и гражданскую сферы.

    На сессии также выступили президент Индонезии Прабово Субианто, советник по национальной безопасности Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. После выступлений они ответили на актуальные вопросы дня. Модератором стал гендиректор Sky News Arabia Надим Котеич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран. Президент России поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году. Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

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