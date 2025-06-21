В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.4 комментария
ПМЭФ-2025 посетили представители из 144 стран
Делегации из 144 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, сообщил советник президента России, а также ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.
Кобяков отметил, что представители разных государств активно взаимодействуют между собой в рамках форума, передает ТАСС.
Он заявил, что такой масштаб делегаций создает значительный эффект и формирует пространство доверия между странами.
Накануне президент Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам. Президент России поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов.