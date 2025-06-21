Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.10 комментариев
Путин заявил о праве Ирана использовать ядерные технологии в мирных целях
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Иран имеет право реализовывать ядерные технологии в мирных целях.
«Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», передает ТАСС его слова.
Путин подчеркнул, что подобный подход соответствует принципам справедливости и равноправия в международных отношениях. Он также добавил, что Россия поддерживает Иран в стремлении развивать мирную атомную энергетику при соблюдении всех норм безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.