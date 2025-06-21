  • Новость часаМинобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономика России переходит от сырья к «цифре»
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    7 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    12 комментариев
    21 июня 2025, 04:49 • Новости дня

    NYP узнал о таинственном проекте, ради которого Байден ездит поездом в Вашингтон

    NYP: Байден ездит на поезде в Вашингтон ради таинственного проекта

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший президент США Джо Байден ездит в поезде железнодорожной компании Amtrak, в котором просит любимое мороженое, выходит на станции в Вашингтоне, где находится его офис и ведет там таинственную работу, пишет NYP.

    Бывший американский президент 82 лет прежде 36 лет ездил по этому маршруту, пока заседал в Сенате, но после того, как он отказался от борьбы за пост президента, многие его сторонники не рискуют предположить, ради чего Джо Байден проделывает этот путь, пишет New York Post (NYP).

    Так называемый «тихий вагон» Amtrak – второй после первого класса – его кодекс поведения соблюдается кондукторами и пассажирами. Один из пассажиров вагона, в котором ехал Байден пожаловался, что тот болтает в «тихом вагоне», а другой рассказал, как экс-президент попросил любимое лакомство – мороженое, но был вынужден довольствоваться кексом.

    Байдена в поезде заметили из-за того, что на прошлой неделе его поезд остановили из-за проблем с путями за пределами Балтимора и пассажиры устремились к демократу, чтобы сделать селфи.

    Байден посещает округ Колумбия примерно раз в неделю для встреч, сообщила газета Wall Street Journal в прошлом месяце.

    Несколько коллег Байдена из Белого дома говорят, что есть некоторая интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем офисе недалеко от вокзала Union Station в округе Колумбия, который оплачен до июля.

    «Это действительно загадка», – признался бывший помощник Байдена о его деятельности в округе Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, «избегают отвечать» на этот вопрос.

    По его словам, все гадают, чем же занят Байден, потому что он не ходит в рестораны или иные общественные места.

    Источник, знакомый с деятельностью Байдена, сообщил, что в офисе он проводит встречи с персоналом и бывшими сотрудниками, звонит членам Конгресса и другим лидерам Демократической партии, посещает мероприятия.

    Наконец, он работает над книгой, библиотекой и фондом этапами после президентства, добавил источник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Джош Хоули заявил, что бывший президент США Джо Байден во время своего президентства терялся в гардеробе по утрам Белого дома.

    В США опубликовали книгу, в которой рассказывается о быстром ухудшении состояния Байдена в 2023–2024 годах. Авторами книги являются журналисты CNN и Axios Джейк Таппер и Алекс Томпсон.

    20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

    Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

    Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    17 комментариев

    Комментарии (33)
    20 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне

    Политолог Скачко: Сменщик Зеленского Андрей Ермак провалил «смотрины» в США

    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Ермак, питающий надежды стать «сменщиком» Владимира Зеленского, провалил в Вашингтоне кастинг на эту роль. Скорее всего, уже в ближайшее время начнется кампания по его дискредитации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее газета Politico сообщила, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    «Андрей Ермак – «серый кардинал» Украины с колоссальными политическими амбициями. Одно время разрабатывались планы, согласно которым он может быть назначен спикером парламента. Предполагалось, что после этого глава офиса Владимира Зеленского перехватит власть и начнет исполнять обязанности президента», – напомнил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Однако публикация Politico может свидетельствовать о том, что надежды Ермака достичь вершин власти рухнули. «Периодически чиновников республики одергивают через западную прессу. Как правило, это либо попытка принудить их к покорности и исполнительности, либо недобрый сигнал о том, что скоро их «спишут». В случае с главой офиса Зеленского речь скорее идет о втором варианте», – указал собеседник.

    «Тон материала говорит о том, что политик не прошел в Вашингтоне кастинг. «Смотрины» были неудачными. Нынешняя администрация США могла окончательно утвердиться во мнении, что тандем Ермак – Зеленский изжил себя, и ему пора на свалку истории», – добавил эксперт, допустив, что в скором времени начнется процесс по «дискредитации этого союза».

    По мнению Скачко, момент публикации статьи был выбран неслучайно. «Сейчас внимание мировой общественности смещено в сторону Ближнего Востока. В Штатах, вероятно, сочли, что это подходящее время для регулирования украинского актива. На фоне неразберихи с Израилем и Ираном западный зритель не будет уделять много внимания кадровым перестановкам в Киеве», – заключил он.

    Ранее стало известно, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывает раздражение у американских политиков. Как сообщает Politico, им недовольны и демократы, и республиканцы. «Это редкий случай двухпартийного консенсуса», – иронизирует издание. Подчеркивается, что он совершенно не ориентируется во внутренних вопросах США.

    Этот факт влияет на обсуждение многих вопросов: в диалоге с американскими чиновниками Ермак чрезмерно резок и излишне требователен. Кроме того, некоторые представители власти Штатов считают, что он недостаточно точно доносит позицию Белого дома и Конгресса до своего руководства на Украине.

    При этом в некоторых частных разговорах с американскими коллегами Ермак позволяет себе обвинять членов администрации Трампа в том, что они якобы являются российскими агентами. Таким образом, контакты между странами ухудшаются. Например, в начале июня он с трудом сумел договориться о встрече с некоторыми представителями Белого дома.

    Тем не менее в США он приехал без «четкой повестки», из-за чего была отменена встреча с главой Госдепартамента Марком Рубио. Однако те чиновники, с кем ему удалось пообщаться, остались неудовлетворенными итогами переговоров. «Мы не знаем, зачем он приехал», – говорят они. На этом фоне проукраинские силы в Вашингтоне опасаются, что разногласия, вызванные Ермаком, могут подорвать позиции Киева.

    При этом действиями главы офиса Зеленского были недовольны и члены администрации Джо Байдена. Однако им удавалось «сдерживать раздражение» из-за понимания «ключевой роли Штатов в укреплении обороны Украины». Сам Ермак уже успел отреагировать на перечисленные замечания.

    «Если другие считают меня «вызывающим» – пусть так и будет. Я готов подолгу стоять у любой двери, если это поможет моей стране и миссии моего президента. У меня нет намерений понимать, как работает американская политика. Я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине», – отмечается в его заявлении, переданном в редакцию Politico.

    Стоит отметить, что на этой неделе Трамп проигнорировал запланированную встречу с Зеленским на саммите G7 – президент США досрочно улетел из канадского Кананаскиса, сославшись на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги поездки Зеленского на встречу «Большой семерки» и охарактеризовали ее как неудачную.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что терпимость США к действиям Украины изменилась с приходом новой администрации. По словам представителя Кремля, постоянное хамство – характерная черта Зеленского и его команды.

    Комментарии (9)
    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 10:23 • Новости дня
    Волонтера «Армии красоток» Россинскую осудили на 22 года за госизмену
    Волонтера «Армии красоток» Россинскую осудили на 22 года за госизмену
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В Белгороде волонтера женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую (внесена в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену и содействие террористической деятельности.

    Волонтер женского движения «Армия красоток» Надежда Россинская получила 22 года лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС. Решение вынес Второй окружной военный суд в Белгороде.

    Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области, Россинская признана виновной по статьям о госизмене, содействии террористической деятельности и публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.

    В сообщении подчеркивается: «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении гражданки России Россинской Н. А., 1995 года рождения, признанной виновной в совершении преступлений».

    Суд назначил Россинской наказание в виде 22 лет в колонии общего режима, трех лет запрета на администрирование сайтов, а также штрафа в размере 320 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 июня в Москве стартовало судебное разбирательство по делу Надежды Россинской, обвиняемой в госизмене и финансировании террористической деятельности.

    Россинскую, арестованную за сбор пожертвований для ВСУ, внесли в список террористов и экстремистов согласно данным Росфинмониторинга.

    Ранее Свердловский суд Белгорода арестовал Надежду Россинскую по подозрению в деятельности против безопасности государства.

    Комментарии (30)
    20 июня 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

    Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил исторически минимальный уровень бедности, подчеркнув, что положительная тенденция продолжается на фоне роста доходов малообеспеченных.

    Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

    «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

    По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

    Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

    Комментарии (22)
    20 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    Власти России объявили о перестройке политики в сфере миграции
    Власти России объявили о перестройке политики в сфере миграции
    @ Аппарат вице-премьера РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России намерено перестроить систему регулирования притока иностранной рабочей силы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    По словам Голиковой, правительство России намерено перестроить систему регулирования притока иностранной рабочей силы, передает ТАСС.

    Она сообщила, что правительство уже работает над изменением политики в сфере миграции. Голикова отметила, что недавно были приняты и уже реализуются законодательные инициативы, касающиеся привлечения мигрантов на территорию Россию для трудоустройства.

    Вице-премьер подчеркнула, что работа по диверсификации миграционной политики будет продолжена. По ее словам, рассматриваются новые механизмы привлечения иностранных работников в Россию.

    Она также отметила, что правительство в ближайшее время представит соответствующие законопроекты в парламент и начнет их обсуждение на более широком уровне. Вице-премьер пояснила, что эти шаги предпринимаются по поручению президента России.

    В 2024 году в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, из которых примерно половина приехала для трудоустройства.

    Госдума решила рассмотреть законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и органами управления образования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что МВД России перешло к отбору полезных для страны мигрантов.

    Комментарии (41)
    20 июня 2025, 10:08 • Новости дня
    Военкор Котенок ответил помощнику Кадырова на критику «Русской общины»
    Военкор Котенок ответил помощнику Кадырова на критику «Русской общины»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военный корреспондент Юрий Котенок ответил на слова помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева, который назвал членов «Русской общины» нацистами и отказался признавать их русскими.

    В своем Telegram-канале он с иронией отметил, что Дудаев всегда может разъяснить, кто действительно считается русским, а кто, по его мнению, «выписан» из этого народа.

    Журналист добавил, что, по его мнению, сами русские уже не способны разобраться в этом вопросе. Он также заявил, что чувствует, что Дудаев перерос региональный уровень, для него следовало бы создать отдельное федеральное министерство, которое определяло бы судьбы русских и решало, как обустраивать «Россию-матушку».

    Военкор задался вопросом, не будет ли Дудаев предлагать создание шариатских патрулей. Котенок отметил, что ему неясны критерии, по которым Дудаев определяет, кто относится к русским, выразив надежду, что эти критерии не совпадают с взглядами его однофамильца.

    Напомним, Дудаев назвал членов «Русской общины» нацистами после их конфликта с подростками (предположительно, чеченскими) в Москве.

    Ранее в Москве группа подростков на остановке МЦД «Щербинка» напала на мужчину из-за внешнего вида, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.

    Комментарии (31)
    20 июня 2025, 17:28 • Новости дня
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индонезийский лидер Прабово Субианто заявил, что отправился на ПМЭФ вместо саммита G7, поскольку так он демонстрирует свою приверженность этому форуму.

    «Меня спросили, а почему я не поехал на встречу "Большой семерки"? Почему я поехал сюда, на ПМЭФ? Не потому, что я не уважаю "Большую семерку", нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму. И я заявил о том, что приеду сюда, до того, как меня пригласили на G7», – сказал Субианто на ПМЭФ, передает РИА «Новости».

    Президент призвал не пытаться искать скрытые смыслы в этом поступке, как иногда делают некоторые политологи, и отметил, что Индонезия традиционно занимала позицию неприсоединения.

    «Мы уважаем все страны. Наша внешняя политика очень простая, это буквально одна фраза: "Тысяча друзей – мало, один враг – это слишком много"», – заключил политик.

    До этого он заявлял, что Россия и Индонезия достигли значительного прогресса в торговых и технических отношениях.

    Комментарии (5)
    20 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Греф назвал равновесный курс рубля
    Греф назвал равновесный курс рубля
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что равновесный курс выше 100 рублей за доллар обеспечит экономический баланс, а нынешний уровень негативно сказался на экспортных отраслях.

    По его словам, нынешний курс на уровне 78–79 рублей за доллар значительно ниже экономически обоснованного значения и оказывает сильное негативное влияние на все экспортные отрасли, а также на бюджет страны, передает РИА «Новости».

    Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года Министерство финансов, по его мнению, будет вынуждено искать новые источники покрытия дефицита. Он предположил, что одним из таких источников, скорее всего, станет рыночное привлечение средств.

    Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля, что значительно ниже того значения, которое глава Сбербанка считает равновесным.

    Накануне глава ВТБ Андрей Костин отметил, что нынешнее усиление рубля может негативно отразиться на экономике страны и создать определенные риски.

    Ранее Минэкономразвития отметило, что инфляция в последние недели стабильно снижается быстрее запланированных темпов, а динамика рубля зависит от политики Банка России.

    Комментарии (48)
    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 18:58 • Новости дня
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «У нас нет такой задачи – забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что глубина зоны безопасности в Сумской области должна составить от восьми до 12 километров, передает РИА «Новости».

    Также Путин объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта. По его словам, попытки вторжения украинских войск в Курскую область имеют политические цели и направлены на то, чтобы показать западным спонсорам собственные возможности и получить дополнительную помощь.

    Путин отметил, что Украина уже получила почти 250 млрд долларов поддержки из-за рубежа, однако требует еще больше и, по его словам, значительную часть этих средств разворовывает.

    Глава государства добавил, что российская армия действует на территории Сумской области потому, что оттуда исходит угроза приграничным регионам России и регулярно происходят обстрелы. Он подчеркнул, что у России нет задачи брать город Сумы. Президент России заявил: «Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий».

    Ранее подконтрольные киевскому режиму власти Сумской области заявляли, что ситуация в регионе остается крайне напряженной.

    Комментарии (15)
    20 июня 2025, 12:07 • Новости дня
    Михалков сообщил о трудоустройстве Ефремова в «Мастерской 12»
    Михалков сообщил о трудоустройстве Ефремова в «Мастерской 12»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заслуженный артист Михаил Ефремов после периода восстановления присоединится к коллективу театра «Мастерская 12 Никиты Михалкова» в Петербурге, подтвердил режиссер.

    Заслуженный артист России Михаил Ефремов начнет работать в театре «Мастерская 12 Никиты Михалкова», сообщил сам режиссер в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопросы журналистов.

    Режиссер отметил, что у них уже есть договоренность, и выразил надежду на скорое присоединение Ефремова к коллективу, передает ТАСС.

    «Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность – я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», – заявил Михалков.

    Ефремов известен ролями в театре и кино, но также недавними судебными разбирательствами.

    Накануне журналист и блогер Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков принял актера Михаила Ефремова на работу в свой театр.

    До этого представитель Ефремова опровергла сообщения о его первой роли после освобождения.

    Комментарии (17)
    20 июня 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

    «Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.

    Комментарии (13)
    20 июня 2025, 15:20 • Новости дня
    Финансист оценил новый порядок начисления отпускных

    Финансист счел справедливым новый порядок выплаты отпускных с сентября

    Финансист оценил новый порядок начисления отпускных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 сентября в России вступает в силу измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет только по реально отработанным дням, что будет справедливо, заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

    Новый порядок выплаты отпускных и выходных пособий, который начнет действовать с 1 сентября, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев назвал более справедливым по сравнению с текущей системой, передает «Газета.Ru».

    Эксперт отметил, что теперь размер отпускных будет зависеть только от заработка за фактически отработанное время, а не включать выплаты за больничные.

    Мехтиев привел пример, согласно которому люди, следящие за своим здоровьем и не берущие больничный, будут получать более высокие отпускные по сравнению с теми, кто часто болеет. Он объяснил, что при новом порядке работодатель будет больше заинтересован в том, чтобы сотрудники работали без длительных перерывов, а государство получит больше мотивированных работников. По мнению финансиста, такой подход не является прямым стимулированием, но может подтолкнуть к желаемому результату.

    В соответствии с постановлением правительства, с осени среднемесячный заработок для расчета отпускных будет определяться умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Новая формула будет действовать до 2031 года. До этого среднемесячный заработок рассчитывали исходя из среднего числа календарных дней – 29,3.

    В случае если сотрудник полностью отрабатывал расчетный период, сумма отпускных может увеличиться. Но если работник часто болел за последние 12 месяцев, эти дни не будут учитываться при расчете среднего заработка, что приведет к снижению суммы отпускных и потенциально – больничных в будущем.

    Ранее была названа необходимая зарплата для получения максимальной пенсии в России.

    Президент России Владимир Путин подписал поправки к Трудовому кодексу, позволяющие работодателям учитывать показатели и результаты работы сотрудников при начислении премий.

    В Кремле не поддержали законопроект Минэкономразвития о новых правилах сверхурочной работы.

    Комментарии (23)
    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

    Комментарии (35)
    20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
    На севере Ирана произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

    На севере Ирана произошло землетрясение
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    Захарова предупредила о ядерной угрозе для региона Каспийского моря
    МИД России сообщил о продолжающихся переговорах с Сирией по базам
    Псковский губернатор рассказал о штрафах в Прибалтике за говорящих по-русски детей
    Греф заявил о пагубном влиянии гаджетов и ИИ на умственные способности детей

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля

    Весь коллективный Запад сплотился вокруг Израиля при его атаках на Иран. Казалось бы, ровно того же, а именно поддержки Ирана, стоило ожидать и от 2 млрд мусульман, населяющих нашу планету. Однако ничего подобного не произошло, некоторые мусульманские страны даже оказали поддержку Израилю. Почему общеисламское единство оказалось мифом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации