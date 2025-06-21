NYP узнал о таинственном проекте, ради которого Байден ездит поездом в Вашингтон

NYP: Байден ездит на поезде в Вашингтон ради таинственного проекта

Tекст: Ирма Каплан

Бывший американский президент 82 лет прежде 36 лет ездил по этому маршруту, пока заседал в Сенате, но после того, как он отказался от борьбы за пост президента, многие его сторонники не рискуют предположить, ради чего Джо Байден проделывает этот путь, пишет New York Post (NYP).

Так называемый «тихий вагон» Amtrak – второй после первого класса – его кодекс поведения соблюдается кондукторами и пассажирами. Один из пассажиров вагона, в котором ехал Байден пожаловался, что тот болтает в «тихом вагоне», а другой рассказал, как экс-президент попросил любимое лакомство – мороженое, но был вынужден довольствоваться кексом.

Байдена в поезде заметили из-за того, что на прошлой неделе его поезд остановили из-за проблем с путями за пределами Балтимора и пассажиры устремились к демократу, чтобы сделать селфи.

Байден посещает округ Колумбия примерно раз в неделю для встреч, сообщила газета Wall Street Journal в прошлом месяце.

Несколько коллег Байдена из Белого дома говорят, что есть некоторая интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем офисе недалеко от вокзала Union Station в округе Колумбия, который оплачен до июля.

«Это действительно загадка», – признался бывший помощник Байдена о его деятельности в округе Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, «избегают отвечать» на этот вопрос.

По его словам, все гадают, чем же занят Байден, потому что он не ходит в рестораны или иные общественные места.

Источник, знакомый с деятельностью Байдена, сообщил, что в офисе он проводит встречи с персоналом и бывшими сотрудниками, звонит членам Конгресса и другим лидерам Демократической партии, посещает мероприятия.

Наконец, он работает над книгой, библиотекой и фондом этапами после президентства, добавил источник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Джош Хоули заявил, что бывший президент США Джо Байден во время своего президентства терялся в гардеробе по утрам Белого дома.

В США опубликовали книгу, в которой рассказывается о быстром ухудшении состояния Байдена в 2023–2024 годах. Авторами книги являются журналисты CNN и Axios Джейк Таппер и Алекс Томпсон.