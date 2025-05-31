Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Сенатор заявил о блужданиях Байдена в гардеробе Белого дома
Сенатор Хоули сообщил о случаях, когда Байден терялся в гардеробе Белого дома
Бывший президент США Джо Байден во время своего президентства терялся по утрам в гардеробе Белого дома, заявил американский сенатор Джош Хоули.
По словам сенатора, сотрудник Секретной службы рассказал ему, что Байден блуждал по Белому дому и не мог найти выход из гардероба. По мнению Хоули, такие сведения о состоянии бывшего президента выглядят «возмутительными».передает РИА «Новости».
Также сенатор заявил, что общественности «лгали» о настоящем положении дел с состоянием Байдена во время его президентства. Он подчеркнул, что подобная информация подрывает доверие к властям США.
Ранее Джо Байден пригрозил избить авторов книги о его «деградации».
В США опубликовали книгу, в которой рассказывается о быстром ухудшении состояния Байдена в 2023–2024 годах. Авторами книги являются журналисты CNN и Axios Джейк Таппер и Алекс Томпсон.
В Белом доме заявили, что прежние сообщения о работоспособности и когнитивном состоянии Байдена не соответствуют действительности, а журналисты в частных беседах признают его некомпетентность.