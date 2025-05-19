Стало известно о сокрытии оговорок Байдена с помощью монтажа

Tекст: Ольга Иванова

Информация о том, что команда бывшего президента США Джо Байдена во время его прошлой предвыборной кампании применяла спецэффекты и монтаж для обработки его видео, появилась в ранней копии книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера, сообщает РИА «Новости».

Источник отмечает, что сотрудники Байдена использовали эффект замедленной съемки, чтобы скрыть настоящую скорость его ходьбы, а также активно монтировали видеозаписи, чтобы зрители не слышали оговорки политика.

В публикации Semafor подчеркивается, что цифровые видео стали постоянной проблемой для кампании Байдена. В частности, «его сотрудники часто использовали slow motion для видео с Байденом, чтобы люди не понимали, как медленно он ходит в действительности, и использовали дополнительный монтаж, чтобы вычистить из его речи оговорки», – приводится цитата из текста.

Книга под названием «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова» выйдет в свет 20 мая, уточняет источник.

Ранее в Белом доме сообщили, что прошлые заявления о работоспособности и когнитивном состоянии экс-президента США Джо Байдена являются ложью, журналисты частных беседах признают правду о его некомпетентности.