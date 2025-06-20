Жителя Набережных Челнов приговорили за финансирование терроризма

Суд назначил жителю Набережных Челнов 10 с половиной лет за финансирование терроризма

Tекст: Вера Басилая

Приговор в отношении жителя Набережных Челнов был вынесен Центральным окружным военным судом, передает ТАСС.

Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Суд установил, что осужденный неоднократно переводил денежные средства члену международной террористической организации, действующей на территории ближневосточного государства. Во время обыска по месту жительства подсудимого сотрудники обнаружили и изъяли взрывчатое вещество.

Суд назначил наказание в виде 10 с половиной лет лишения свободы. Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима. Осужденный признан виновным по статьям 205.1 и 222.1 УК РФ.

Ранее в Челябинской области мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за финансовую поддержку международных террористических организаций в 2022-2023 годах.

УФСБ в Томской области выявило организатора канала финансирования международного терроризма.

Госдума приняла закон, разрешающий блокировать активы лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям.