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Жителя Набережных Челнов приговорили за финансирование терроризма
Суд назначил жителю Набережных Челнов 10 с половиной лет за финансирование терроризма
Жителю Набережных Челнов назначено 10 с половиной лет лишения свободы, установлено, что он неоднократно переводил деньги члену международной террористической организации, сообщили в Управлении ФСБ по Татарстану.
Приговор в отношении жителя Набережных Челнов был вынесен Центральным окружным военным судом, передает ТАСС.
Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Суд установил, что осужденный неоднократно переводил денежные средства члену международной террористической организации, действующей на территории ближневосточного государства. Во время обыска по месту жительства подсудимого сотрудники обнаружили и изъяли взрывчатое вещество.
Суд назначил наказание в виде 10 с половиной лет лишения свободы. Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима. Осужденный признан виновным по статьям 205.1 и 222.1 УК РФ.
Ранее в Челябинской области мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за финансовую поддержку международных террористических организаций в 2022-2023 годах.
УФСБ в Томской области выявило организатора канала финансирования международного терроризма.
Госдума приняла закон, разрешающий блокировать активы лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям.