У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
ФСБ выявила организатора канала финансирования терроризма в Томской области
УФСБ выявило в Томской области организатора канала финансирования международного терроризма
В Томской области арестован предполагаемый организатор канала финансирования терроризма, который использовал криптовалюту для переводов.
В Томской области сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) выявили предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций, сообщает РИА «Новости».
По информации УФСБ, фигурант уголовного дела организовал ресурсное обеспечение террористической деятельности путем сбора и перевода денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый лицом, связанным с террористической организацией.
Следственное отделение УФСБ возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ «Организация финансирования терроризма». Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. На данный момент следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы, а также устанавливают возможных соучастников преступной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье задержали человека, обвиняемого в финансировании терроризма, а на Камчатке приговорили гражданина республики Средней Азии за аналогичное преступление, также сообщалось, что силовое крыло ваххабитов прорастает в сетях подпольных поп-ММА клубов.