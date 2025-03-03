Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
В Подмосковье задержали обвиняемого в финансировании терроризма
Молодого человека в Московской области задержали по обвинению в финансировании террористической группы, деятельность которой запрещена в России, сообщили в региональном ГСУ СК.
Подозреваемому 22 года, его обвиняют в финансировании запрещенной в России террористической группировки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Ему предъявлено обвинение. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Москве и Московской области.
Согласно данным следствия, подозреваемый с мая по август прошлого года финансировал структурное подразделение международной террористической организации, чтобы поддержать террористическую деятельность в России. Обвиняемый находится под стражей.
В декабре на Камчатке суд приговорил гражданина одной из республик Средней Азии к восьми годам лишения свободы за перевод денежных средств террористам в Сирии.