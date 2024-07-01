Эксперт: Силовое крыло ваххабитов прорастает в сетях подпольных поп-ММА клубов

«В террор приходят люди с высшим образованием, люди, которые могут себе позволить выезд за рубеж, в ту же Турцию или арабские страны, многие зачастую имеют довольно успешный бизнес, либо через подпольные «теневые» экономические сети создают себе соответствующие финансовые и бизнес-возможности», – пишет Ухов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бесконтрольная миграция и коррупция в ряде северокавказских регионов создает уникально опасную ситуацию, когда идеология ваххабизма в России выходит на режим самоокупаемости.

«Уже совсем не нужно везти в страну «черный нал» для салафитских проповедников или организации терактов – все есть на месте», – считает эксперт.

«Также как на месте (не без базового иностранного влияния, но все же) формируется и радикальная салафитская идеология, которая в своей финальной точке, как метко выразился председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, предполагает, что чуждые традиционным коренным народам России этносы будут тут жить не вместе с нами, а «вместо нас», – продолжил Ухов.

Он добавил, что помимо идеологического есть и силовое крыло ваххабитов, которое активно метастазирует в сети подпольных поп-ММА клубов, в мигрантских гетто и т. д. Кроме того, опыт стран Центральной Азии показывает, что салафиты вполне себе могут проникать и на руководящие позиции в силовых структурах.

«Сюда же можно приплюсовать и так называемые тюремные джамааты, всю силу которых мы недавно наглядно увидели в ситуации с захватом сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО. Наиопаснейшие в тюремной иерархии люди, обвиняемые по террористическим статьям, преспокойно планировали и координировали побег чуть ли не неделями, имели при себе средства связи. А сколько еще таких «спящих» джамаатов на зонах и какое они имеют реальное влияния на зоновский контингент кто-нибудь реально знает?» – задался вопросом политолог.

По оценке Ухова, ваххабитская идеология сейчас в идеологическом и организационном плане имеет массу сходств с ранним революционным марксизмом.

«Во-первых, это апеллирование к идеалам «всеобщей справедливости», эксплуатация реальных социальных проблем в не самых благополучных регионах. Во-вторых, это провозглашение политического универсализма, принесение России (и других стран, где оперируют) в жертву всемирным идеалам – будь то всемирная революция или псевдоджихад. В-третьих, проводниками салафизма также все чаще становятся люди из средних слоев общества и интеллигенции, появляются и спонсоры из бизнеса. И в-четвертых, такая же опора на массы манипулируемых пролетариев – только не на промышленных рабочих, а массы мигрантов (через систему землячеств и религии)», – пояснил эксперт.

Он считает, что необходимо последовательно уничтожать кормовую базу и предпосылки по всем четырем пунктам.

Ранее религиовед Роман Силантьев пояснил газете ВЗГЛЯД, что у ваххабитов есть деньги, но нет власти, и через организацию терактов и тактику «мелких уколов» они пытаются ее получить.

