Эксперт: У ваххабитов есть деньги, но они хотят получить власть

Религиовед Силантьев назвал причины активизации ваххабитов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мифология, согласно которой в разбойники идут только обездоленные люди, тянется еще с советских времен. Сюда же относится ошибочное убеждение о том, что виной расцвета таких течений, как ваххабизм, являются коррупция и социальная несправедливость», – пояснил Роман Силантьев, зампред экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ.

По его словам, активные сторонники ваххабизма – это, как правило, «более образованные и состоятельные люди, нежели традиционалисты». «Усама Бен Ладен был миллиардером. Олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев, бывший мэр Махачкалы Саид Амиров и многие другие преступники – далеко не нищие люди», – перечислил он.

«Ваххабиты – это люди, у которых есть деньги, но им нужна власть. Они ее не захватили, но очень хотят это сделать, причем не только в регионах России, но и во всем мире. А сила их заключается в том, что они, как правило, не зависят от зарубежных донат-центров и финансовых вливаний. Наоборот, они сами переводят туда деньги», – отметил спикер.

По оценкам эксперта, примерно 10% мусульман Дагестана являются сторонниками радикальных течений. «Позиции ваххабизма очень сильны в Сергокалинском, Кизлярском, Цумадинском районах. Раньше там даже был свой маркер ваххабизма: ставят елку на Новый год или нет. Я лично присутствовал на одном из совещаний Антитеррористической комиссии, и у кого из глав районов на площади не было елки – тот должен был положить на стол заявление об увольнении. А сейчас маркером является сбор денег в поддержку бойцов СВО», – вспомнил он.

Еще одна сложность заключается в том, что ваххабиты в Дагестане опираются на некоторых местных депутатов. «У ваххабитов много идейных членов, готовых участвовать в бойнях, подобных вчерашней. Это тактика мелких уколов, с помощью которой они зондируют обстановку, ищут уязвимости в системе безопасности, а также расшатывают общественно-политическую обстановку в республике и в целом в России», – детализировал аналитик.

«Зачином для вчерашнего нападения был в том числе и погром в аэропорту. После этого немало дагестанских общественных и политических деятелей ходатайствовали за погромщиков. Призывали понять и простить. А погромщики почувствовали безнаказанность. Я, кстати, совершенно не удивлюсь, если вчерашние террористы были среди тех погромщиков. Это обязательно надо проверить правоохранителям», – подчеркнул собеседник.

Эксперт также напомнил, что многие ваххабиты сейчас живут в Киеве и Стамбуле, откуда «идейно подогревают» и «мутят» мусульман. «Ваххабиты сейчас вообще резко активизировались. У нас были бои с ними в Ингушетии, еще одна банда убила пятерых полицейских в Карачаево-Черкессии, потом был бунт в Ростове. Четыре-пять лет назад в этом плане было значительно спокойнее. А сейчас все они, вероятно, получили команду переходить в наступление», – добавил Силантьев, призвав повысить уровень безопасности в мирных районах республики.

Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан, уволен со своего поста и исключен из «Единой России».

Позже стало известно о том, что один из участников теракта до 2021 года возглавлял местное отделение «Справедливой России – За правду», но был исключен из партии. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Еще одним из ликвидированных в Дербенте террористов оказался боец ММА, который является двоюродным племянником бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Всего при нападениях погибло 20 и пострадало еще 46 человек. Сенатор Андрей Климов заявил, что атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что России необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы.