В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
На Камчатке гражданина республики Средней Азии приговорили за финансирование терроризма
Тихоокеанский суд на Камчатке приговорил гражданина республики Средней Азии к восьми годам за финансирование терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке осудил гражданина одной из республик Средней Азии на восемь лет за перевод денежных средств террористам для вооруженной борьбы в Сирии.
Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии, обвиняемому в финансировании терроризма, сообщает РИА «Новости». Мужчина признан виновным в переводе денежных средств участнику международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Переводы осуществлялись для поддержки вооруженной борьбы, основанной на радикальных религиозных убеждениях.
Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, что означает, что у осужденного больше нет возможности обжаловать его в вышестоящей инстанции.
На прошлой неделе Гафурзода Абдугафори Сохидод, гражданин Таджикистана, был осужден на десять лет за попытку примкнуть к ИГ и финансирование терроризма в Москве. Также в Москве 18-летнего Владислава Соседко обвинили в покушении на госизмену и попытке участия в террористических организациях, запрещенных в России.