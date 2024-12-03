На Камчатке гражданина республики Средней Азии приговорили за финансирование терроризма

Тихоокеанский суд на Камчатке приговорил гражданина республики Средней Азии к восьми годам за финансирование терроризма

Tекст: Мария Иванова

Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии, обвиняемому в финансировании терроризма, сообщает РИА «Новости». Мужчина признан виновным в переводе денежных средств участнику международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Переводы осуществлялись для поддержки вооруженной борьбы, основанной на радикальных религиозных убеждениях.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, что означает, что у осужденного больше нет возможности обжаловать его в вышестоящей инстанции.

На прошлой неделе Гафурзода Абдугафори Сохидод, гражданин Таджикистана, был осужден на десять лет за попытку примкнуть к ИГ и финансирование терроризма в Москве. Также в Москве 18-летнего Владислава Соседко обвинили в покушении на госизмену и попытке участия в террористических организациях, запрещенных в России.