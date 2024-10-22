Москвичу предъявили обвинение в госизмене и терроризме

18-летнего москвича обвинили в госизмене и попытке вступить в террористические организации

Следователи предъявили 18-летнему москвичу Владиславу Соседко обвинение в покушении на государственную измену и попытке вступить в запрещенные в России террористические организации «Русский Добровольческий Корпус» и легион «Свобода России», которые воюют на стороне Украины, передает ТАСС.

Владислав Соседко обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ст. 275 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

По словам источника в правоохранительных органах, Владиславу Соседко предъявлено обвинение в совершении покушения на государственную измену и попытке участия в деятельности запрещенной в России террористической организации. В качестве меры пресечения в отношении обвиняемого был избран домашний арест.

Решением 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 года организация «Русский Добровольческий Корпус» была признана террористической, и ее деятельность в России была запрещена.

Ранее сторонник запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» в Москве признал вину в подготовке теракта.

Омске задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в администрировании украинских Telegram-каналов и финансировании украинских террористических организаций, ему грозит до пожизненного заключения. А в Новгородской области был задержан житель, планировавший перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.