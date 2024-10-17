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ФСБ задержала в Омске подозреваемого в финансировании украинских террористов
ФСБ задержала в Омске 18-летнего подозреваемого в финансировании украинских террористов
В Омске задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в администрировании украинских Telegram-каналов и финансировании украинских террористических организаций, ему грозит до пожизненного заключения.
Правоохранительные органы Омска задержали молодого человека, обвиняемого в государственной измене за финансирование украинских террористических организаций и сбор средств для вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По информации официальных представителей УФСБ, подозреваемый являлся администратором Telegram-каналов, пропагандирующих террористическую деятельность, и призывал пользователей к насильственным действиям в отношении патриотически настроенных граждан России.
Следствие зафиксировало факты перевода денежных средств на счета украинских террористов, которые использовались для поддержки их деятельности. В ходе обыска у задержанного изъята техника, на которой найдены доказательства его противоправных действий. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.
18-летний подозреваемый, как утверждают правоохранительные органы, активно участвовал в пропаганде и сборе средств для поддержки военных действий против России, координируя свои действия через социальные сети.
Ранее в Нижегородской области был арестован мужчина, выполнявший задания украинской организации «Легион «Свобода России», признанной в России террористической. ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске. В Москве задержали подозреваемых в создании преступной группы для насильственных акций, являющихся сторонниками украинской организации «Русский добровольческий корпус», также признанной террористической и запрещенной в России.