У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.7 комментариев
Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
Иран запустил ракеты в направлении Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад в нескольких районах страны были активированы оповещения после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль», – приводит ТАСС текст заявления.
Военные призвали жителей страны пройти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейших указаний.
Позже ЦАХАЛ сообщил об устранении угрозы с воздуха. В ряде районов Израиля населению разрешили выйти из укрытий после соответствующей оценки ситуации и распоряжения тылового командования.
По данным Israel Hayom, в городе Беэр-Шева в результате падения одной из ракет загорелись несколько автомобилей, повреждены жилые дома. На месте происшествия работают специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет резко упала.