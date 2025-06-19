У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.5 комментариев
Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет
NBC: Израильская ПВО перехватила только 65% иранских ракет
Эффективность работы системы противовоздушной обороны Израиля снизилась по сравнению с предыдущими днями, что связывают с изменением тактики Ирана.
Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что за последние сутки средства ПВО Израиля смогли перехватить только 65% иранских ракет. Ранее этот показатель был значительно выше и составлял почти 90% за предыдущие сутки.
По словам источника телеканала, снижение эффективности израильской ПВО связано с тем, что Иран, предположительно, начал использовать ракеты, способные достигать целей на три-четыре минуты быстрее, чем ранее применявшиеся боеприпасы.
Источник также подчеркнул, что применение более скоростных ракет затрудняет перехват и усложняет работу оборонительных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская противовоздушная оборона за последние сутки перехватила только 65% иранских ракет. В предыдущие сутки военные Израиля смогли перехватить почти 90% ракет.
По данным израильской разведки, Иран использует новые ракеты, которые достигают цели на три-четыре минуты быстрее. Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются, и они могут закончиться в ближайшее время.