Ицхак Герцог опроверг стремление Израиля свергнуть власть в Иране

Tекст: Антон Антонов

В интервью Bild Герцог заявил, что военная операция против иранской ядерной программы стала единственно верным шагом. По его словам, Израиль должен был устранить угрозу, исходящую от Тегерана, передает ТАСС.

Герцог подчеркнул, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы, обогатив уран до 60%. «Для этого нет другой причины, кроме разработки оружия», – сказал Герцог, добавив, что Израиль «устраняет эту угрозу заранее, до того, как она взорвется».

Президент Израиля отметил, что действия Израиля направлены исключительно на ликвидацию ядерной угрозы, а не на смену власти в Иране. «У нас нет цели в отношении Хаменеи или смены режима. Но это может стать побочным эффектом с серьезными историческими последствиями, которые пойдут на пользу иранскому народу», – сказал Герцог. Bild пишет, что он противоречит министру обороны Исраэлю Кацу, который объявил убийство Хаменеи целью войны.

Герцог также прокомментировал слухи о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет войну по внутриполитическим причинам, назвав эти утверждения «полной чушью». Он указал, что все израильские органы безопасности и политический истеблишмент поддержали решение об операции против Ирана. Комментируя возможное участие США в конфликте, Герцог заявил, что решение о вмешательстве остается за Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля рассматривают возможность не только лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и полностью сменить правящий режим в Тегеране. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили вероятность попытки устранения верховного лидера Ирана.