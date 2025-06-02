Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.2 комментария
Задержан экс-глава «ИВА – инвалиды войны» по подозрению в крупном мошенничестве
МВД заподозрило экс-главу «ИВА – инвалиды войны» Чепурного в хищении 1 млрд рублей
Бывший руководитель организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной и экс-глава гендиректора АНО «Центр «Ветеран-Русь» Валерий Белялов были задержаны по подозрению в хищении 48 объектов недвижимости с ущербом свыше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержание бывшего руководителя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрея Чепурного, а также генерального директора некоммерческой организации «Ветеран-Русь» Валерия Белялова проведено сотрудниками МВД и ФСБ, передает ТАСС.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи выявили факты мошенничества с санаторием «Русь».
Преступление, по данным полиции, было совершено в марте 2017 года. Злоумышленники с помощью обмана оформили право собственности на 48 объектов недвижимости, относящихся к центру медицинской реабилитации «Русь». Волк уточнила, что комплекс зданий был передан некоммерческой организации безвозмездно.
Договор передачи, по словам представителя МВД, был одобрен нелегитимным собранием центрального правления организации, что стало нарушением устава. В результате общественной организации был причинен материальный ущерб в размере свыше 1 млрд рублей.
Гендиректора АНО «Центр «Ветеран-Русь» ранее арестовали за мошенничество в особо крупном размере.
Военные следователи предъявили обвинения двум бывшим сотрудникам АО «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» в хищении свыше 100 млн рублей.