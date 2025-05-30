Завершено расследование по делу о мошенничестве бывших работников НПК «Пеленгатор»

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемыми по делу проходят бывшие сотрудники АО «НПК «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и Александр Богданов, им вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2015–2017 годах Дрогалин, Богданов и Голубенко, реализуя многомиллионный контракт, вносили ложные сведения в отчетные документы о выполнении этапов работ по созданию технических устройств. В результате было похищено свыше 100 млн рублей, которые обвиняемые распределили между собой.

На имущество Богданова и Дрогалина наложен арест на сумму более 5 млн рублей для обеспечения будущего приговора и возможных взысканий. Следствием также обеспечено возмещение государству ущерба в размере свыше 2 млн рублей. Дрогалин и Богданов полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Следствие по делу третьего фигуранта, Голубенко, продолжается – он объявлен в международный розыск.

В мае 2024 года прокуратура Самарской области выявила факт хищения бюджетных средств, выделенных компании «Зетта», занимающейся разработкой электромобилей.