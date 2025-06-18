Спецдокладчик ООН заявил о превышении Израилем права на защиту и устава ООН

Tекст: Вера Басилая

Израиль превышает право на защиту, нарушая тем самым Устав ООН, что предоставляет Ирану возможность на самооборону, передает ТАСС. Об этом заявил спецдокладчик ООН по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол в интервью газете La Stampa.

По словам эксперта, Израиль эксплуатирует свое право на самозащиту, которого, по его мнению, в нынешних обстоятельствах не существует. Он добавил, что при серьезном применении силы вступает в силу статья 51 Устава ООН о праве на самооборону, однако в данном случае она относится не к Израилю, а к Ирану, который подвергся атаке.

Сол отметил, что Израиль на протяжении десятилетий пользовался определенной безнаказанностью благодаря покровительству со стороны США. Он подчеркнул, что от других стран, к примеру, Китая и России, требуют полного соблюдения международного права, но не предъявляют таких требований к союзникам США или к самим Соединенным Штатам, как это было после событий 11 сентября 2001 года.

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По мнению спецдокладчика, превентивное нападение на страну с целью предотвращения создания оружия является незаконным. Сол провел аналогию с ситуацией в Ираке, напомнив, что стратегия национальной безопасности США после 2001 года привела к вторжению в Ирак под предлогом наличия у него оружия массового поражения, которого на самом деле не было.

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