Госдума запретила открывать счета подросткам без согласия родителей

Tекст: Александра Юдина

Исключением станут ситуации, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным: вступил в брак, работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью с одобрения взрослых, передает РИА «Новости».

Изменения внесены в Гражданский кодекс, а вступит закон в силу с первого августа 2025 года. В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на предотвращение противоправных действий с банковскими счетами подростков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что сейчас подростки с четырнадцати лет могут самостоятельно открывать банковские счета и заказывать карты, а ежегодный рост выдачи карт этой категории составляет 20-25%. По данным экспертов, в 2023 году 2 млн клиентов банков были лица младше 18 лет.

Володин отмечал, что преступники часто входят в доверие к подросткам и склоняют их к оформлению дебетовых карт, которые потом используются для мошенничества. Он добавлял, что дети неосознанно становятся соучастниками преступлений, а родители обычно об этом не знают.

По его словам, новый закон позволит предотвратить вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных решений.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов.