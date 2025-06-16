В Калининграде открылась выставка финалистов «Картины мира»

Открытие выставки и церемония награждения прошли накануне в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. Организаторы отметили, что участие приняли более 1,4 тыс. художников из 65 стран мира, работы которых прошли строгий конкурсный отбор.

В финал вышли 14 авторов из России и шести зарубежных стран, победители получили дипломы, медали, сертификаты и памятные книги.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков оценил значимость конкурса. «Проект стал значимым событием в мире искусства. Конкурс продемонстрировал, что ценности, которым следует Россия, близки очень многим людям по всему миру», – сказал он.

Ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский подчеркнул, что большое значение имеет то, что работы участников выставлены в Третьяковской галерее в Калининграде.

«Я надеюсь, что этот конкурс и эта выставка позволят художникам завоевать аудиторию, найти людей, которые заинтересуются их работами», – добавил ректор.

В числе победителей оказались художники из Ливии, Конго, Китая, России, Турции, Вьетнама, США и Польши. Финалистка Амина Мислимова отметила ценность международного обмена опытом и роль конкурса в объединении культур. Картины финалистов посвящены теме ценностей народов как части глобальной культуры.

Выставка «Картина мира» продлится до 12 июля, посетители смогут познакомиться с работами начинающих авторов, а также вдохновиться их творческими поисками.