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В Калининграде открылась выставка финалистов «Картины мира»
В Калининграде наградили финалистов международного конкурса «Картина мира» в рамках V юбилейного международного фестиваля классической музыки «Кантата» наградили молодых авторов картин из России, Ливии, Конго, Китая, США, Турции и Вьетнама, их работы выставили в Третьяковской галерее.
Открытие выставки и церемония награждения прошли накануне в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. Организаторы отметили, что участие приняли более 1,4 тыс. художников из 65 стран мира, работы которых прошли строгий конкурсный отбор.
В финал вышли 14 авторов из России и шести зарубежных стран, победители получили дипломы, медали, сертификаты и памятные книги.
Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков оценил значимость конкурса. «Проект стал значимым событием в мире искусства. Конкурс продемонстрировал, что ценности, которым следует Россия, близки очень многим людям по всему миру», – сказал он.
Ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский подчеркнул, что большое значение имеет то, что работы участников выставлены в Третьяковской галерее в Калининграде.
«Я надеюсь, что этот конкурс и эта выставка позволят художникам завоевать аудиторию, найти людей, которые заинтересуются их работами», – добавил ректор.
В числе победителей оказались художники из Ливии, Конго, Китая, России, Турции, Вьетнама, США и Польши. Финалистка Амина Мислимова отметила ценность международного обмена опытом и роль конкурса в объединении культур. Картины финалистов посвящены теме ценностей народов как части глобальной культуры.
Выставка «Картина мира» продлится до 12 июля, посетители смогут познакомиться с работами начинающих авторов, а также вдохновиться их творческими поисками.