В МИД Ирана заявили о применении Израилем оружия США при ударе по стране

Tекст: Дарья Григоренко

На брифинге дипломат подчеркнул: «Сионистский режим напал на нас, используя разнообразные виды вооружений, в том числе оружие, поставленное Соединенными Штатами», передает ТАСС.

Он добавил, что поддержка Израиля со стороны США и других западных стран стала серьезной угрозой для международного мира и безопасности. Багаи отметил, что безнаказанность израильских властей и их всесторонняя поддержка представляют беспрецедентную угрозу для региона.

Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.