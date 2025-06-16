Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
В МИД Ирана заявили о применении Израилем оружия США при ударе по стране
Израиль использовал американское вооружение при нанесении ударов по Ирану, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
На брифинге дипломат подчеркнул: «Сионистский режим напал на нас, используя разнообразные виды вооружений, в том числе оружие, поставленное Соединенными Штатами», передает ТАСС.
Он добавил, что поддержка Израиля со стороны США и других западных стран стала серьезной угрозой для международного мира и безопасности. Багаи отметил, что безнаказанность израильских властей и их всесторонняя поддержка представляют беспрецедентную угрозу для региона.
Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.