Российский посол в Ираке предупредил об угрозе возрождения ИГ

Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» отметил, что страница с историей ИГИЛ* в регионе не перевернута и сейчас существует риск нового подъема этой организации, передает ТАСС.

Кутрашев отметил: «Мало того, в настоящее время есть угроза его возрождения». Он подчеркнул, что неожиданное падение режима Башара Асада в Сирии породило у боевиков надежды на второй шанс, но убежден, что эти ожидания напрасны, хотя расслабляться нельзя. По его словам, ячейки ИГИЛ уже активизировались в зоне Сирийской пустыни между Сирией и Ираком.

Дипломат указал, что пока эти действия не сопровождаются существенными событиями, однако ситуация может измениться в любой момент. Он напомнил, что в первый раз ИГИЛ появился неожиданно и быстро захватил обширные территории, а причины этого до конца не устранены. По мнению Кутрашева, мысли о реванше у подполья сохраняются, а попытки рецидива возможны.

Кутрашев заверил, что в Ираке к такому сценарию подготовились: местные силовики, религиозные круги и политические партии осознают возможную опасность. Основное внимание, по его словам, сейчас уделяется ситуации в Сирии, где новые власти пытаются установить контроль над всей территорией страны, но не всегда успешно. Глава диппредставительства отметил, что нерешенность социально-экономических и внутриполитических проблем вкупе с нестабильной обстановкой создают условия для рисков возрождения ИГИЛ, а некоторые державы продолжают использовать терроризм как инструмент.

В мае президент США Дональд Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ.