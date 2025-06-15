В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Премьер Ирака пообещал помочь Ирану устранить последствия ударов Израиля
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил готовность Ирака оказать всю необходимую помощь для устранения последствий израильских ударов по территории Ирана.
В пресс-службе иракского премьера уточнили, что сотрудничество рассматривается в рамках духа солидарности, объединяющего исламские страны, передает РИА «Новости».
В ходе беседы ас-Судани отметил, что иракское правительство действует в различных направлениях для предотвращения нарушений воздушного пространства страны со стороны Израиля.
Ранее Пезешкиан в телефонном разговоре с ас-Судани призвал Багдад принять меры по недопущению использования воздушного пространства страны Израилем. Пезешкиан также предупредил о более мощном ответе на возможное повторное нападение Израиля, подчеркнув необходимость противодействия агрессии.