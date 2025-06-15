В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения
Путин: В России запрещены не однополые отношения, а их пропаганда среди детей
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России нет запрета на нетрадиционные отношения, однако государство ограничивает их пропаганду среди несовершеннолетних.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отметил, что страна не запрещала нетрадиционные отношения между взрослыми. Российский лидер отметил: «Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным». Президент добавил, что мера направлена на защиту неокрепшего сознания детей от агрессивного влияния, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что российская политика всегда строилась на принципах равенства людей и отсутствии ограничений по признаку личной жизни. Путин напомнил, что инициатива регулирования подобных вопросов впервые была поддержана им на региональном уровне в Петербурге.
Ранее Путин заявил, что многие на Западе разделяют позицию России по традиционным ценностям, подчеркнув важность сохранения национальной идентичности.
Во вторник российский лидер отметил необходимость доработки нормативных актов, которые должны укрепить традиционные ценности. Также глава государства назвал традиционные ценности фундаментальной основой для общества и государства.