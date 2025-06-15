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    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

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    15 июня 2025, 14:30 • Новости дня

    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения

    Путин: В России запрещены не однополые отношения, а их пропаганда среди детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России нет запрета на нетрадиционные отношения, однако государство ограничивает их пропаганду среди несовершеннолетних.

    Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отметил, что страна не запрещала нетрадиционные отношения между взрослыми. Российский лидер отметил: «Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным». Президент добавил, что мера направлена на защиту неокрепшего сознания детей от агрессивного влияния, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская политика всегда строилась на принципах равенства людей и отсутствии ограничений по признаку личной жизни. Путин напомнил, что инициатива регулирования подобных вопросов впервые была поддержана им на региональном уровне в Петербурге.

    Ранее Путин заявил, что многие на Западе разделяют позицию России по традиционным ценностям, подчеркнув важность сохранения национальной идентичности.

    Во вторник российский лидер отметил необходимость доработки нормативных актов, которые должны укрепить традиционные ценности. Также глава государства назвал традиционные ценности фундаментальной основой для общества и государства.

    12 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

    Путин рассказал о предстоящей встрече с участником специальной военной операции, который исполнил его личный приказ, сообщает РИА «Новости».

    По словам главы государства, полгода назад во время телефонного разговора он спросил у бойца, состоит ли тот в браке. Получив отрицательный ответ, Путин посоветовал военному жениться.

    Президент отметил, что сегодня встретится в Кремле с этим бойцом и его избранницей. Путин добавил: «Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием».

    Встреча проходит в рамках образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации на Украине под названием «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России во время встречи в Кремле.

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    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    12 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко

    Путин пообещал дать звание Героя России Алексею Ищенко посмертно

    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко
    @ победаипамять.рф

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение о посмертном присвоении звания Героя России командиру роты Алексею Ищенко, отличившемуся в боях за Днепр летом 2022 года.

    Президент Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в боях за правый берег Днепра летом 2022 года, передает ТАСС.

    С такой просьбой к главе государства обратился майор, Герой России и участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

    Пивоваров рассказал, что командир с позывным «Хирург» проявил выдающийся героизм, командуя обороной против танкового и двух пехотных батальонов противника. По его словам, Ищенко лично управлял дроном, корректировал огонь всей артиллерии бригады и командовал двумя танками. За день бойцам удалось уничтожить 19 танков и до двух рот пехоты противника.

    В ходе сражения Ищенко был тяжело ранен и скончался от потери крови. Его последними словами по радиосвязи стали: «Пацаны, я на вас посмотрю с неба», – сообщил майор Пивоваров.

    Путин ответил: «Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило».

    Напомним, Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства вместе с участниками программы прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

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    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    13 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН. Он отметил, что подобные действия идут вразрез с международным правом.

    Российская сторона подчеркнула свою приверженность мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщается на сайте Кремля.

    В Кремле напомнили, что Москва регулярно выдвигает конкретные инициативы для нахождения взаимоприемлемых договоренностей между сторонами. Россия и впредь будет содействовать деэскалации напряженности между Ираном и Израилем, заявили в пресс-службе президента.

    Между тем в ходе разговора Пезешкиан заявил Путину, что нападение Израиля является «откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана». В заявлении пресс-службы иранского президента отмечается, что Тегеран намерен дать подходящий ответ на удары по своей территории, передает ТАСС.

    Кроме того, Пезешкиан заверил, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и готов это доказать международным организациям. Российская сторона подчеркнула важность соблюдения международного права всеми странами региона.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осудил происходящее.

    Посол Израиля подтвердила удар по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Министерство иностранных дел России осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    14 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В ходе беседы Путин также проинформировал Трампа о ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. По словам Ушакова, российский президент отметил, что в последние дни осуществляется обмен пленными, включая тяжелораненых и молодых военнослужащих младше 25 лет. Кроме того, Украина приняла две партии тел погибших.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В субботу в Минобороны сообщили, что Россия и Украина начали передавать раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины.

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    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    15 июня 2025, 11:49 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе от очков и «чекапах» здоровья
    Путин рассказал об отказе от очков и «чекапах» здоровья
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал, что впервые примерил очки после снижения зрения, но предпочитает обходиться без них и ежегодно проходит медицинский осмотр.

    Путин в беседе с генерал-полковником полиции Николаем Овчинниковым отметил, что несколько лет назад ему предложили носить очки после того, как зрение немного ухудшилось – до 0,9-0,8. Президент впервые надел очки и отметил: «У меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь». Кадры общения выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Овчинников добавил, что это не совсем так, и сравнил ситуацию с техосмотром автомобиля. Путин в ответ с улыбкой отметил, что «не знает, так это или нет, но действует», и добавил: «Свободно читаю, без всяких проблем».

    Президент также рассказал, что регулярно проходит медицинское обследование: «Техосмотр проходим регулярно, каждый год чекап. Двое суток этому посвящаю», – уточнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин признался, что обычно просыпается без будильника, а в особо ответственные дни просит адъютантов напомнить ему о времени. Путин также рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

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    12 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России

    Путин заявил о необходимости быстрого создания войск беспилотных систем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях стремительного роста эффективности применения дронов президент Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть отдельный род войск беспилотных систем.

    Максимально быстрое и качественное развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должно быть обеспечено в России, передает ТАСС. Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Глава государства отметил, что беспилотники активно используются для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также для задач минирования и разминирования. Путин подчеркнул, что эффективность применения БПЛА в бою постоянно растет.

    «Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», – заявил президент.

    Он также обратил внимание на то, что операторы беспилотников сейчас выводят из строя до 50% техники и объектов противника. По словам Путина, дроны способны поражать бронетехнику, опорные пункты связи, транспорт и живую силу противника.

    Ранее Путин отметил, что отсутствие нормативной базы тормозит развитие беспилотной авиации.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    12 июня 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

    Глава государства предложил почтить военных этим традиционным воинским кличем, отметив, что хочется, чтобы его услышали на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное «ура» военное в их честь [прокричим]».

    Все присутствующие, включая самого президента, встали и прокричали трижды: «Ура! Ура! Ура!».

    Напомним, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства рассказал, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

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    12 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости универсальной системы ПВО в России

    Путин отметил важность создания универсальной системы ПВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что новая программа вооружений предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной действовать при любых условиях.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования универсальной системы противовоздушной обороны в рамках новой госпрограммы вооружений, передает ТАСС.

    Он отметил, что система должна быть способна эффективно работать в любых условиях и поражать все виды средств воздушного нападения.

    «Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида», – заявил Путин на совещании по теме вооружений.

    Глава государства также предложил заслушать предложения по модернизации средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Президент подчеркнул, что серия совещаний по параметрам госпрограммы вооружений на 2027–2036 годы будет продолжена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что 2025 год является определяющим для технологического развития страны.

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    14 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин заявил о превращении глобального либерализма в тоталитаризм

    Tекст: Антон Антонов

    Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, заявил президент России Владимир Путин.

    «Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Об этом глава российского государства заявил в интервью, фрагмент которого показали в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    Напомним, Путин заявил, что западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли. Путин указывал критерии истинного либерализма. Он подчеркивал, что ничего не имеет против либерализма, однако в России есть «свои традиции» и устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что у России «нет ничего общего с экстремистским [пониманием] либерализма».

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    14 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что «разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Представитель Кремля охарактеризовал общение как конструктивное и насыщенное.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что считает важным начало прямого диалога между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    12 июня 2025, 21:39 • Новости дня
    Путин потребовал завершить формирование спутниковой группировки в срок

    Путин поручил своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что завершение создания орбитальной группировки спутников позволит усилить управление вооруженными силами и разведку в режиме реального времени.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки спутников, передает ТАСС.

    В ходе совещания по вопросу государственной программы вооружения Путин отметил: «Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени».

    Президент особо выделил значимость такого шага для укрепления обороноспособности страны. Путин подчеркнул, что полноценное развертывание и использование спутников важно для координации вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют создать сеть из более чем 100 спутников для координации беспилотных авиационных систем.

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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