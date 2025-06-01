На ВДНХ подвели промежуточные итоги проекта «Родная игрушка»

Tекст: Дмитрий Зубарев

На ВДНХ в рамках Фестиваля Движения Первых прошло третье заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка», где были подведены промежуточные итоги этапа моделирования, сообщает Официальный сайт общества «Знание». Было утверждено 62 проекта из 34 регионов России, которые признаны лучшими по результатам экспертной оценки и народного голосования. Дальнейший этап для финалистов – создание рабочих прототипов в мастерской компании-партнера.

Заседание открыло приветствие советника президента, сопредседателя Оргкомитета Елены Ямпольской. Она подчеркнула, что «наша святая обязанность – приумножать поводы для детской радости, и именно ради этого мы сегодня здесь собрались», добавив: конкурс должен дать толчок развитию всей детской индустрии. Ямпольская выразила надежду, что «Родная игрушка» не останется разовым событием, а поможет отрасли вырасти и расширить горизонты.

Герой России, сопредседатель Оргкомитета Артур Орлов отметил, что конкурс решает задачу сохранения исторической памяти и преемственности поколений, а поддержка отечественных игрушек вносит вклад в будущее и суверенитет страны. Он считает, что игры напрямую влияют на формирование личности и национальной идентичности детей. В этом году на следующий этап претендовали 149 проектов, которые оценивались экспертами и пользователями социальной сети ВКонтакте – всего в голосовании приняли участие 46 тыс. россиян.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль анонсировал финал конкурса на 1 сентября – в День знаний в Национальном центре «Россия» пройдет масштабный Фестиваль детских игр и игрушек. Центральной частью фестиваля станет выставка прототипов, а посетители смогут проголосовать за лучшие проекты. После определения победителей будет запущен этап производства и реализации игрушек.

Первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев отметил, что отечественные игрушки, созданные участниками конкурса, способствуют приобщению к традиционным духовно-нравственным ценностям, а ведомство разработает единые требования к качеству и безопасности этих товаров. Конкурс поддерживают крупные партнеры – среди них Ozon, «Детский мир», VK, а также производители детских товаров и образовательные организации. Итоги заседания и список финалистов доступны на сайте конкурса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал продвижение семейных ценностей и повышение благосостояния граждан ключевыми приоритетами страны.